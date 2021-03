León, Guanajuato.- El pasado 27 de febrero, Carlos y su familia estaban en casa viendo el partido de fútbol León vs Cruz Azul, sin imaginar que pronto serían víctimas de un abuso policial en su propia casa, cuando agentes municipales entraron a la fuerza a su casa sin orden de aprehensión y sin identificarse. Además de golpearlos y someterlos, le dispararon al perro de la familia.

Mientras veían la televisión, de pronto Carlos escuchó que alguien empezó a patear la puerta de la casa. Se asomó por la venta y vio que había una decena de elementos de la Policía Municipal de León.

Los agentes entraron sin identificarse, sin mostrar una orden de aprehensión, golpearon a su familia, los arrestaron y le dispararon a su perro.

Carlos relató que observó al menos a 10 policías municipales intentando entrar a su hogar, en la colonia Los Ángeles, en León, por lo que de inmediato comenzó una transmisión en vivo en su Facebook para documentar los hechos. Después de unos dos minutos, los uniformados lograron vencer la chapa y entraron al domicilio a la fuerza.

Inmediatamente Carlos les exigió una explicación, pero fue ignorado y sometido entre tres elementos que comenzaron a darle puñetazos. Su esposa seguía grabando y les pidió que se detuvieran, a lo que un policía de inmediato le arrebató el celular y le propinó varias cachetadas.

Yo le doy el teléfono a mi esposa y me acerco hacia la puerta para yo estar primero con ellos. A mí me avientan para adentro y al perro, a mi esposa también le arrebatan el teléfono y la empiezan a amenazar que para qué grababa. Ellos no sabían que se estaba transmitiendo en vivo. El teléfono ya no apareció, pero ahí quedó la transmisión”.