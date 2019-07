Niegan permiso y cierra negocio que tenía 18 años en San Francisco

San Francisco del Rincón.- Tras la queja de una vecina, a un salón de zumba que ya tenía 18 años operando en la colonia Santa Fe se le negó permiso de uso de suelo, lo que generó la inconformidad de los habitantes de la zona.

Al lugar acudían en promedio de 5 a 15 personas por clase, aseguró el dueño, quien dijo que esta situación lo obligó a cerrar su establecimiento.

J. Dolores Martín Toledo García consideró que es injusta la acción, ya que el espacio lo abrió con la intención de brindar un lugar adecuado para la activación física de las personas.

Clases día y noche

Comentó que el requerimiento de permiso se hizo a raíz de una denuncia ciudadana, donde la quejosa especificó exceso de ruido por la música que usaban para las clases.

Las cuales se impartían en un horario de 8 a 9 y de 9 a 10 de la mañana; por la tarde de 7 a 9:30 de la noche.

Por lo que en 2017 se comenzaron a recibir notificaciones por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano de la administración pasada, donde se les pedía la regularización del lugar, para lo que era necesario el permiso de uso de suelo.

Vecinos apoyan salón de zumba

Para lo que comenzaron a recaudar toda la documentación para logra el permiso, sin embargo, como ya existía una queja hacia el establecimiento se lograron reunir casi 100 firmas de los vecinos, quienes sí querían el salón de zumba en la colonia.

“Nosotros creíamos que estábamos cumpliendo con todos los requisitos; incluso Ecología fue a medir varias veces los decibles del ruido y nunca nos dijeron que los violentábamos...también se hizo un estudio entre la gente sobre si el ruido era un problema, y yo creo que si hubiera sido un problema, no hubiéramos recibido el apoyo de toda esta gente...a pesar de haber presentado toda la documentación nos niegan el permiso...la señora que se quejó siguió con sus reclamos, aunque no sabemos por qué se le dio tanta prioridad, cuando ella no ha pagado su casa”, aseguró el afectado.

Contó que la mujer se quejó nuevamente, por lo que se solicitó el permiso de uso de suelo otra vez, ahora en esta administración y se lo volvieron a negar.

Le niegan permiso

La respuesta que le dieron fue que el establecimiento se encuentra en zona habitacional de densidad media, por lo que es incompatible el giro en la zona, según el Código Territorial para el Estado; por lo que el afectado tuvo que cerrar su negocio.

“Me di por vencido y te voy a decir por qué, en la ultima reunión que se tuvo con los regidores, recayó en su estado de salud, por su enfermedad y ya no quisimos tener problema...se elimino el salón y se rentó la casa, pero el malestar que tenemos es que es injusto que una persona que está privilegiando sus derechos sobre sus obligaciones, con el argumento que estamos violentando sus derechos humanos, se le hizo más caso a esa persona que a toda la colonia...mi única intención es manifestar nuestra inconformidad en contra de este resolutivo, pues creo que la ingeniero Manuela Guzmán Salazar fue demasiado extremista...está satanizando algo que se debe motivar entre la administración...la salud”, dijo Martín Toledo.

Razón por la cual el afectado pidió a los regidores que si no le iba a ser otorgado el permiso, le brindaran un salón de usos múltiples, pero a la fecha no ha tenido respuesta.

