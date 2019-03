Se amparan estancias infantiles de León, quieren de regreso subsidio

León.- Titulares de más de 50 estancias infantiles de León interpusieron un amparo para que les regresen el subsidio que les retiró el Gobierno Federal.

El amparo fue entregado la tarde del viernes al Poder Judicial de la Federación, todos los representantes de las guarderías fueron acompañados por un abogado y por la diputada por el Partido Acción Nacional, Ángeles Ayala Díaz.

Patricia Castro Torres.

El Pequeño Jardín de los Cerezos

“Lo que queremos es que nos regresen nuestro programa, como estábamos en el 2018, que devuelvan el subsidio”.

Mencionaron que con esta acción se suman a un movimiento nacional de estancias, cuyos titulares también se ampararon.

Se suman estancias que cerraron

A las 17 estancias que se conoció que habían cerrado, se sumaron al menos cinco que cesaron sus servicios ya que no pueden solventar los gastos que enfrentan.

Los representantes señalaron que otro factor que les ha afectado es que los padres de familia están desinformados respecto al dinero que se les hará llegar.

Alfredo Vázquez Ramírez

El Pequeño Explorador

“El acercamiento fue con la diputada y titulares de las estancias para realizar el amparo”.

Los llamados Siervos de la Nación son quienes desinforman a la gente, ellos son parte del Gobierno Federal, de la Secretaria de Bienestar. La mayor parte de los papás están emocionados por recibir el dinero cuando en realidad es para pagar nuestros servicios, afirmó uno de ellos.

Accidentes

Los accidentes también han sido un tema recurrente, ya que afirmaron que muchos niños los han sufrido por no tener supervisión adulta o porque los dejan encerrados en casa, dado que muchos papás no pueden solventar el costo total de una guardería.

La diputada Ángeles Ayala mencionó que con esto se vulneran directamente los derechos primarios de los niños, principalmente en su desarrollo integral, además de que se afecta la economía de los papás.

“Entre los mayores riesgos están los del hogar, ya ha habido casos de accidentes, no es lo mismo que se entregue el apoyo donde no tenemos la certeza de que ese fondo que fue destinado, que se votó en un presupuesto para el 2019 llegue efectivamente a las estancias, se están vulnerando a las instituciones y se les está dejando sin trabajo”, lamentó la diputada.

Amparo a nombre de niños

El abogado José de Jesús Ortega de la Piña explicó que la demanda de amparo es a nombre de niños y niñas de las estancias, junto con padres de familia, para efecto de que se vuelva al sistema anterior.

Mayra García Villegas, de la estancia Juana de Asbaje, explicó que su guardería tenía capacidad para 60 niños, después del retiro del subsidio disminuyó a 30 y finalmente tuvo que cerrar ya que no pudo sostenter los gastos.

Diana Méndez Fonseca

Colibrí

“Esto es algo que nos interesa a todas las estancias, porque es nuestro trabajo, queremos estar bien con los niños”.

“Los papás no pudieron solventar el aumento, entonces hubo una reducción de niños, con la mitad de los niños nosotros no pudimos solventar gastos, cerramos el 28 de febrero, nosotros aumentamos costos, pero la realidad es que los papás no podían con el aumento que llegó debido al retiro del subsidio”, señaló.