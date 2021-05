Surgen más víctimas de presunta banda de taxistas que opera en La Madero

León, Guanajuato.- La muerte de Brandon Velázquez ha provocado múltiples denuncias de personas que aseguran haber sido secuestradas y drogadas por conductores de taxis verdes de la zona de la Madero.

“Me pasó lo mismo, salí del 518 como a las 2 am, tomé el taxi verde afuera y me ofreció un Caribe, también yo de imbécil la acepté y se me hizo raro que se fue por otro camino yo aun conciente le pregunté por qué por acá al poco rato perdí el conocimiento y desperté a las 7 am por atrás de Soriana Satélite drogado y sin mis pertenencias”, contó Charles en sus redes sociales.

Me pasó exactamente lo mismo comentaron, cada uno por su lado, Axel y Brandom, quienes aseguraron que terminaron drogados, golpeados y sin sus pertenencias.

Surgen más testimonios tras caso de Brandon

El viernes Brandon salió del bar Étnico cerca de las 2:30 de la mañana y abordó un taxi verde con número económico LE-2359. Tres horas después, apareció atropellado y muerto en la carretera León-Silao

De acuerdo con el Padrón del Servicio Público de Alquiler Sin Ruta Fija de León, el taxi está registrado a nombre de Guillermo Villalobos Flores.

Otras personas denunciaron casos similares al de Brandon. Una madre, Raquel, contó lo que a su hijo le pasó lo mismo.

Y también una joven, Lilian, denunció que fue asaltada luego de subir a un taxi verde y negarse a ir a un motel, como le sugirió el conductor.

Roberto aseguró en entrevista con AM que fue una de las víctimas de los asaltantes de los taxis verdes. Y asegura que hay muchos más.

Cuando dí a conocer mi caso me escribieron muchas personas, pero me quedo con al menos 15 casos que me confirmaron que les había pasado algo similar”, explicó el joven.

