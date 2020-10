Trae hallazgo de fosas esperanza y angustia

Salvatierra.- Era imposible que nadie se diera cuenta lo que estaba ocurriendo en las 52 fosas encontradas en Salvatierra.

“La gente no dijo nada porque es una zona muy caliente y tienen miedo”, aseguró Patricia Barrón, representante del grupo de familiares de personas desaparecidas “Una luz en mi Camino”, quien participa en las labores de búsqueda.

Paradójicamente, encontrar esos restos humanos a los familiares de los desaparecidos les produce sufrimiento, pero a la vez esperanza.

Patricia Barrón considera que la cifra de cuerpos encontrados podría subir.

“Ya hicimos una búsqueda, afortunadamente y desafortunadamente fue positiva, pero finalmente ya hay alguna esperanza para los familiares que ya acabe esta situación y que encuentren paz, desafortunadamente no los encontramos como nosotros queremos, que es con vida”, comentó.

Insistió en que el lugar donde encontraron los cuerpos está cerca del centro: “Está enfrente de un parque, 'El Sabinal’ y está el barrio y el centro ahí muy cerca, realmente es una zona urbana”.

Los familiares de los desaparecidos esperan que las autoridades no tarden mucho en identificar los cuerpos encontrados.

Esperamos que la autoridad no nos tarde un año o dos años o cinco años en lo del ADN por la cantidad de cuerpos que son, sino que haga esos estudios de manera rápida.

Comentó que todos los cuerpos serán agregados a la carpeta de investigación 94534 y que ya les están haciendo “su fijación fotográfica”.

Todavía falta, es un proceso un poquito tardado pero estamos pidiendo a la autoridad que lo hagan en el menor tiempo posible para ya no crear tanta angustia y revictimización a los familiares de las víctimas”, dijo.

La activista destacó que su labor no concluye con estas fosas, pues buscan más en “Villagrán, Jerécuaro, Guanajuato, Celaya, Salvatierra, Apaseo el grande, Apaseo el Alto, en todo el estado”.

En la localización de 59 cuerpos el miércoles, 106 integrantes de grupos de familiares de desaparecidos colaboraron con las autoridades.

“Fuimos convocados cuatro colectivos a la búsqueda por un reporte anónimo, nos trasladamos a lo que es el barrio de San Juan en Salvatierra, al momento de entrar ahí vimos que había huesos, restos óseos al parecer de humanos, como no llevábamos al antropólogo teníamos que esperar para que él los verificara y ya llegábamos tarde, comenzamos a meter las varillas, pero como era tarde nos tuvimos que regresar para el día siguiente ir a hacer las excavaciones”, dijo que Patricia Barrón, representante de “Una luz en mi camino”.

En las labores, que comenzaron el 20 de octubre, participaron los colectivos, “Mariposas destellando, buscando corazones y justicia” con 35 personas, “Una luz en mi camino” con 26, “Justicia y esperanza” con 30 personas y “De pie hasta encontrarte” con 15.

“Primero buscamos cómo está conformada la tierra, si la tierra está floja uno se pone encima de ella y comienza a brincar para ver si está compactada, si no está compactada introducimos la varilla, si la varilla se va alrededor de un metro sin mucho trabajo la sacamos y si nos da un olor fétido o desagradable hay una posibilidad de que ahí exista un cuerpo enterrado”, detalló la activista.

Luego hicimos la excavación, encontramos los cuerpos, se le da parte a la Fiscalía y ellos hacen el embalaje de los cuerpos para no contaminar los indicios”.

En Salvatierra usaron tantas varillas que no les alcanzaron y tuvieron que regresar al siguiente día.

“Había áreas en donde se quemaba la ropa, se encontraron artículos como llaveros, pulseras, alambres, una pala, una tabla, que al parecer era con lo que los golpeaban, machetes y cuchillos como de carnicero y lazos”, especificó.

Las 106 personas que participaron en la búsqueda son de todo el estado, de municipios como San Luis de La Paz, Irapuato, Silao, León, Salvatierra y Celaya, y se han repartido el trabajo creando tres grupos: uno para la búsqueda, otra para la excavación y otra para el registro de los hallazgos con las autoridades.

Por lo demandante del trabajo, física y emocionalmente, los integrantes de los colectivos se dividen y hacen roles por días.

El hallazgo en Salvatierra se dio gracias a denuncias anónimas, por eso Patricia llama a la ciudadanía a reportar lo que vean sospechoso.

Exhortamos a la sociedad a que si ven una situación que no vean normal, algo irregular, en donde posiblemente se estén dando esos entierros clandestinos, a través de Facebook nos envíen un mensaje, nosotros no estamos buscando culpables, únicamente buscamos a nuestros familiares, y toda la información se manejará de manera discrecional, no afectamos a nadie.