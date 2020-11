Viaja Covid en urbanos; transporte de León es foco de contagios

León.- Activistas y usuarios del transporte urbano señalan que éste se ha convertido en un foco de contagio del Covid-19, pues en las horas “pico”, paraderos y camiones lucen saturados de pasajeros.

Definitivamente es el mayor punto de contagio. Usar ahí el cubrebocas no sirve de nada. En China, Japón y en Europa se detuvo por completo el transporte urbano”, dijo Juan Velázquez Sandoval, presidente de la Asociación de Personas Atropelladas.

Añadió que, lamentablemente, tampoco se cumplen los protocolos sanitarios. Incluso en los paraderos la mayoría de los dispensarios de gel antibacterial están vacíos y sólo en estaciones de servicio se toma la temperatura a los pasajeros.

Rosa Elba Pérez, activista e impulsora de programas de Movilidad, manifestó que ni usuarios ni transportistas respetan las normas sanitarias, por lo que paraderos y camiones son verdaderos focos de contagio.

Más que tristeza, da pena que no se acaten las disposiciones sanitarias. Se debe obligar a los usuarios a utilizar cubrebocas y gel antibacterial y que las unidades no vayan con sobrecupo, como suele pasar; sobre todo a la hora de entrada y salida de los trabajos, a pesar de que no hay clases”, consideró.