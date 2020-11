Vigilarán que no haya Barrios en Irapuato

Irapuato.- Con un operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana vigilará que no se realicen festejos en vía pública y no exista comercio ambulante durante los días de Barrios, pues este año se cancelaron por la pandemia del Covid-19, señaló el secretario, Pedro Cortés Zavala.

Dijo que un grupo de policías vigilará las colonias en donde corresponda cada Barrio, para evitar la instalación de juegos mecánicos, comercio ambulante, sonido, grupos musicales, así como mesas y sillas en la calle.

Estaremos trabajando de manera coordinada con Mercados y Fiscalización, para que no se instalen, si la gente quiere festejar, que sea en su domicilio”, refirió.

Cortés Zavala indicó que aún no se tienen detectadas colonias específicas donde puedan darse más festejos durante los Barrios, pues es la primera vez que se cancelan las festividades populares, sin embargo, estarán atentos en cada colonia.

Hizo un llamado a la ciudadanía para que hagan conciencia del riesgo que representan estas reuniones durante la pandemia, que no puede tomarse a la ligera por el daño que representa a la salud.

“Si queremos salir de esto y retomar nuestra vida cotidiana debemos cuidarnos todos, más allá de poder hacer el uso de autoridad, que sean ellos mismos que tomen la iniciativa de estar en sus casas, de resguardarse, de no hacer festividades y poco a poco poder ir saliendo de este tema de la pandemia”, finalizó.

Por su parte, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, hizo un llamado a los ciudadanos a respetar las medidas sanitarias durante el mes de diciembre, pues comentó que no hay forma de evitar que realicen fiestas o reuniones al interior de sus domicilios.

No podemos intervenir dentro de las casas de las personas, pero estamos recomendando a quien quiera hacer su Barrio, porque va a ser imposible que no inviten, que lo hagan tomando las medidas de precaución, de pronto nosotros tenemos que redoblar la vigilancia en cada uno de los Barrios para que no se salga de control”.