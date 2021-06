¡Aguas! Se termina el agua en León

Dicen que el agua es vida y no lo creemos hasta que desaparece el agua y con ella la vida. En León, como en el estado, como en México, como en el mundo, los seres humanos nos estamos terminando, en menos de un siglo, el agua subterránea que a la naturaleza le tardó miles o millones de años en filtrar, en limpiar y en concentrar en los llamados mantos freáticos.

En nuestro planeta pasa lo mismo con los glaciares, con los bosques, con las selvas, que se formaron en millones de años y los cuales, en menos de 100 años han ido desapareciendo. La capa de ozono que es nuestro filtro UV para la vida, se ha ido adelgazando, se ha ido terminando.

Un ejemplo claro de la devastación la tenemos aquí: el acuífero de León obtiene una recarga estimada de 264.3 millones de metros cúbicos anuales por las lluvias. Pero la extracción es mayor: 312.5 millones de m3 por año. Simples pero aterrantes matemáticas.

La naturaleza nos habla y no la escuchamos. Adultos, no necesariamente tan viejos, recuerdan que en muchas zonas del municipio se escarbaba y salía agua. Hoy ese fenómeno solo se puede ver en regiones del país donde los mantos freáticos no han sido sobreexplotados.

En los tres recientes años las lluvias fueron tan escasas en todo el territorio mexicano y lo vimos en León y en la entidad, donde muchas presas llegaron a sus mínimos niveles históricos.

Un amigo que tiene su casa de campo en Vergel de la Sierra, me dice y me mostró fotos, de que un lago de esa zona se convirtió en un charco pequeño, lo que no había pasado en 50 años de que él recuerde. Conste que no digo la edad de mi amigo.

Cuando la tierra tiene humedad vemos terrenos regulares, pero cuando se reseca, se forman grietas; lo mismo le pasa a nuestra piel cuando está expuesta al sol y a la aridez. No son de magia las grietas terribles que en años recientes y en días pasados se han formado en Celaya y en Irapuato.

Recordemos que muchas civilizaciones desaparecieron por sequías, a lo largo de la historia de la humanidad.

En el municipio de León se tienen registrados unos 1,200 pozos, de los que 140 son controlados por el SAPAL. Los otros, se ubican tanto en zonas urbanas como rurales, pero su explotación no está controlada. De hecho, el 85 por ciento del líquido se usa en el campo, pero la mayor parte (un 70 por ciento de ese 85) se pierde por los sistemas de riego ineficientes.

Muchos pozos no están registrados, no están regularizados, por lo que podemos decir que mucha del agua en León, y en todo Guanajuato, es agua “huachicolera”. Es decir, agua ilegal que compran agricultores, industriales, hospitales, hoteles y fraccionamientos, sin analizar la calidad del líquido.

Nuestro sistema operador del agua es uno de los más eficientes en la República, tanto en producción, recuperación, distribución de agua potable. Aunque en saneamiento de aguas residuales ha habido un engaño y corrupción en grandes magnitudes, tanto en la planta municipal, como en la planta de desbaste y en las plantas pequeñas, todas bajo la responsabilidad de SAPAL.

Es cierto que la ciudadanía tiene que ahorrar y optimizar el uso del agua, cuando la tiene, y las dependencias de gobierno deben ser eficientes en su manejo. Pero si la mayor parte del agua se pierde en el campo, el Municipio, el Estado y los propios campesinos deben de establecer sistemas de riego eficientes.

En época de estiaje la demanda es mayor y a pesar de que se extrae más agua, esta no alcanza para surtir a toda la población de León. ¿Cuántas colonias se han quedado sin abastecimiento, y no únicamente las que están en zonas altas sino las que están en el denominado valle, o partes bajas del municipio?

No solo nuestro futuro, sino nuestro presente en materia de agua, dependen de lo que la cuidemos, porque los proyectos para traerla no se ven claros por cuestiones políticas, como en caso de la presa y el Acueducto Zapotillo y por "pequeños detalles" que parecen o dicen ser insuperables.

Desde hace décadas nos han dicho las autoridades que el agua de León se puede acabar en unos diez años, pero como nunca antes, lo estamos viendo más real. El destino nos ha alcanzado.

Ya son más de 20 años desde que se concibieron los proyectos para traer agua a León. La presa El Zapotillo, en el estado de Jalisco, está literalmente terminada y solo falta que se determine la altura final de su cortina.

El proyecto del acueducto hasta León, pasando por los Altos de Jalisco, estaba en marcha, pero se detuvo por razones de una empresa ineficaz como la española Abengoa, a lo que se agrega la falta de acuerdos políticos para que se destrabe todo.

Presidentes de la República van y vienen y todos han prometido el agua para León. La encrucijada está en manos del actual mandatario López Obrador, que durante una gira de agradecimiento en 2018 gritó aquí que iba para adelante el proyecto El Zapotillo, pero luego ya no ha definido nada.

Los leoneses, los guanajuatenses, somos rehenes de las disputas ideológicas, si porque el Estado es de derecha, si porque la Federación es de izquierda. Los ciudadanos nos quedamos en medio, con pocas vacunas, con pocas medicinas, y con la boca reseca por la falta de agua.

Es momento de acuerdos, de consensos, de decisiones, para tener asegurado nuestro presente y el futuro de las generaciones venideras. Podríamos decir que tenemos el agua hasta el cuello, pero no, el agua no la vemos ni debajo de las plantas de los pies.

*Presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato