***Buscar solas

El sábado, colectivos de familiares de personas desaparecidas salieron, como lo hacen siempre, con valentía y esperanza a buscar a los suyos en una zona entre Romita, Manuel Doblado y Cuerámaro. Lo hicieron solas, sin ninguna autoridad.

*En riesgo

Localizaron lo que pudiera ser una fosa clandestina, huesos y ropa. Avisaron, esperaron horas y ninguna autoridad llegó. En camino de regreso las interceptaron hombres armados, bajaron de su camioneta y huyeron. Tarde llegó la protección.

*Que no se repita

Si hay más hallazgos en el sitio, no hay noticias. Es urgente establecer un plan de coordinación entre autoridades y los colectivos para futuras búsquedas y garantizar las medidas de protección inmediatas cuando así lo requieran. ¿O qué esperan?



***La sucesión

En el futurismo de la sucesión presidencial del 2024 la encuestadora C&E Research publicó su encuesta de julio en la que vuelve a colocar al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, en los nombres de la baraja panista.

*Anaya, ventaja

En el PAN a la pregunta de ¿quién de los siguientes personajes política le gusta para candidato presidencial? La ventaja, por mucho, es otra vez para Ricardo Anaya con un 39.5%, le siguen el queretano Pancho Domínguez 26.7%, Diego Sinhue y Mauricio Vila empatados con 14.5% y la chihuahuense Maru Campos con el 4.8%.

*Diego no

Entre la oposición el priista mejor colocado es Miguel Ángel Osorio Chong y por Movimiento Ciudadano el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Diego, como Miguel Márquez en su momento, ya dijo que, si saben contar, no cuenten con él. La opinión sigue dividida de si la oposición debe o no presentarse con un candidato.

*No se distraiga

Y hace bien, bastante trabajo tiene en su segundo tramo como para distraerse en lo que llama ‘calenturas ajenas’. La violencia que no cesa, la reactivación económica que urge empujar, la pandemia de COVID que no termina, el regreso a clases, etc.

***Pastor panista

El jueves 29 y el viernes 30 los diputados federales electos del PAN tendrán su plenaria en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Ahí saldrá humo blanco del próximo coordinador parlamentario cuya decisión recae en el dirigente Marko Cortés. Aunque podría realizarse una consulta indicativa para ver el ánimo al interior.

*El otro romero

Lo que trasciende es que Marko ya tomó una decisión y el coordinador será Jorge Romero Herrera, quien hace unos días encabezó en la sede del PAN de Guanajuato una reunión con legisladores de varios estados para afinar la agenda legislativa. El guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks ya no seguiría más como coordinador.

*Encarrerado

El panista capitalino repite ahora como legislador plurinominal y desde campaña le crearon ese cargo de Coordinador de Agenda Legislativa para estar en activo y preparar el terreno de su nombramiento con el resto de los diputados electos.

*La carta

Lo cierto es que sí hubo una carta entregada a Marko en la que firman políticos panistas como Carlos Medina Plascencia, el jalisciense Alberto Cárdenas y el queretano Ignacio Loyola, para pedir un veto contra el capitalino Romero Herrera.

*Tufo yunque

Arturo Rodríguez, en su columna invitada para El Heraldo de México, atribuye esta intentona por presionar la ratificación de Romero Hicks, a una decisión de la organización de ultraderecha “El Yunque”, por recuperar (o no perder) control.

***Se busca secretario

Una incógnita en cuévano es quién será el próximo Secretario del Ayuntamiento. No hay duda de que el actual, Héctor Corona, es el favorito de su compadre el alcalde panista Alejandro Navarro, y a él no le desagrada la idea de continuar. Pero...

*Sube bonos

Esta semana dicen que subieron sus bonos pues el Alcalde le encargó ser el enlace municipal en la jornada de vacunación de la segunda dosis de 40 a 49 años. Entregó buenas cuentas al coordinarse con la delegada federal de la 4T, Angélica Olguín, así como con las autoridades de la Secretaría de Salud Estatal.

*Que sí se puede

Para el polémico Alcalde capitalino era importante mandar un mensaje de que la coordinación con instancias estatales, y sobre todo con las federales, es posible.

*De lo perdido

La esperanza es que puedan llegar más recursos para la capital a la que la han castigado con la eliminación del Fondo Minero, la bolsa para Ciudades Patrimonio, el Fortaseg, y del Estado esperan respaldo para el Festival Internacional Cervantino.

*El pastel

Pero Héctor no tiene el camino despejado, hay panistas de la capital que creen que hace tres años Alejandro acaparó todo, y ahora debe ceder en algunos puestos claves. Navarro tendrá que negociar al interior del PAN, así que todo puede pasar.

*Christian, opción

Del bando del nuevo director general del DIF Estatal, Gerardo Trujillo suenan para ese puesto tres nombres: Juan Hinojosa, Alberto Macías, e incluso el ex Secretario General del Congreso y actual síndico del Ayuntamiento leonés, Christian Cruz.

Listas boletas para la consulta

Las 4 millones 605 mil papeletas requeridas para la consulta popular del 1 de agosto en Guanajuato ya fueron recibidas, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).

Las 15 Juntas Distritales Ejecutivas que hay en la entidad ya realizaron el conteo y sellado, señalando el número de folios y agrupándolas en razón del número de ciudadanos que corresponden a cada una de las mesas receptoras a instalar.

También se realizó la entrega de las Listas Nominales de Electores con Fotografía a las Juntas Distritales, con los datos de 4 millones 576 mil con derecho a votar. Los cuadernillos se entregarán a cada Presidente (a) de las 2 mil 804 mesas receptoras.

Foto: Cortesía INE.