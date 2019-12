“Carta a Diego Sinhué”

R- Mi Santias, ¿no le vas a escribir a Santa Clos? S- No, mi Rufo, no creo en eso, mejor, para que se den las cosas, le escribo a mi Gober, Diego Sinhué.

S- C. Gobernador Diego Sinhué Rodríguez: el 2020 pinta del carajo para México y para todo el planeta; además de la inseguridad que nos carcome, los gringos acaban de aprobar una ley extraterritorial, que les permite “intervenir” en cualquier parte del mundo y decidir que permiten o no permiten, de acuerdo a sus intereses, a las otrora naciones soberanas del mundo. El 17 de diciembre del presente, el senado norteamericano aprobó la: “Ley de autorización de defensa nacional”, que, entre otras cosas, pretende detener el proyecto Nord Stream II que conecta a Rusia y Alemania con un gasoducto para el abasto de gas ruso barato. La ley fue firmada por Trump el 20 de diciembre y de inmediato senadores de los Estados Unidos de Norteamérica enviaron cartas a empresas suizas e italianas, advirtiéndoles de sanciones económicas y legales que destruirían sus empresas si seguían con la construcción del gasoducto. El argumento de USA es que comprar el gas a Rusia, le daría ganancias que podría orientar al desarrollo de armas, y, que además haría a Europa dependiente de los rusos. Rusia y Alemania ya externaron su rechazo a leyes extraterritoriales que atentan contra su soberanía y libertad y tienen impacto fuera de la frontera de USA, creando una crisis en la ONU, lo que está alejando a la OTAN de USA, en lo que en mi opinión, suena a tambores de guerra que pueden desatar una conflagración mundial.

R- Auuu, mi Santias, eso está de dar miedo, pero, ¿no estará atrás de ello la intención de los güeros de vender su gas licuado a Europa y simplemente tratar de obstaculizar el libre comercio para “defender” sus intereses?

S- Sin duda, mi Rufo. Los gringos, por dedicarse a especular con el control político y militar, al construir un modelo que genera ganancias pero no riquezas, al sustentar su economía en sistemas financieros y no en un modelo de producción apoyado con innovación y tecnología, se han quedado rezagados en ciencia, en comunicaciones y en la tecnología militar y ahora tratan de detener la desventaja con el uso de la fuerza disfrazada de leyes de seguridad, cosa de ver el pleito con Huawei.

R- Grrr, y ¿qué podemos hacer en Guanajuato?

S- No comas ansias, perro, que la carta no es para ti, y déjame dar más antecedentes porque esto se está saliendo de control y puede terminar muy mal.

R- Auuu, cierro hocico.

S- En adición al conflicto por el gasoducto ruso, los güeros están metiendo su “cuchara” en Taiwán y Hong Kong, buscando generarle problemas a los chinos en sus territorios, enarbolando, como acostumbran, banderas de defensa de la democracia y los derechos humanos en lo que no creen, recordemos en Chile el apoyo a Pinochet y el asesinato de Allende, ello para poder intervenir en otros países y para tener un mayor control político y económico como el que pretenden con la guerra comercial y de aranceles ya desatada. Y ni que decir de sus acciones en contra de Turquía, supuestamente aliado y miembro de la OTAN, que como país soberano decidió comprar sistemas antimisiles S-400 de fabricación rusa, por ser más eficaces y baratos que los “Patriot” gringos.

R- Grrr, a ello añádele el espionaje con drones y las ilegales sanciones a Irán, el embargo, a instrucción norteamericana, de un buque petrolero iraní por parte de los ingleses, lo que generó el embargo de un buque petrolero ingles en reciprocidad y, en mi opinión, el fomentar problemas sociales en Francia para doblegar a Macrón, quién manifestó su intención de armar a Europa sin incluir a los gringos.

S- Casi, casi, como con Fast & Furious, el operativo del gobierno norteamericano para armar a los narcos mexicanos en contra del gobierno y de la sociedad mexicana para ponernos de rodillas.

R- Auuu, vuelvo a preguntar, mi Santias; ¿y qué podemos hacer en Guanajuato?

S- Lo primero y esa es la intención de escribirle a mi Gober, reconocer el riesgo global, que en un descuido puede ser más catastrófico que la inseguridad. Segundo, entender que nada podemos hacer a nivel internacional, pero sí podemos prepararnos en lo interno, asegurando, como lo haría un padre de familia responsable, la alimentación de los guanajuatenses con leyes y políticas educativas, sociales y productivas en función de esta nueva realidad. Recordemos que Don Javier Usabiaga (qpd) fue reconocido como productor exitoso por hacer del campo un gran negocio y exportar; eso ya no sirve a Guanajuato ni a México, lo que requerimos es cuidar nuestros recursos naturales y producir alimentos para nuestro pueblo, ante el riesgo que se cierren canales de abasto e importación y existan contaminación y escasez de agua y de alimentos en el mundo… Por cierto, no olvidemos el pensamiento chino: “Las crisis son oportunidades” El campo, con un nuevo enfoque y marco jurídico, es una excelente oportunidad para ver el futuro con optimismo, cuando menos en Guanajuato… ¡Así de sencillo C. Gobernador!

Un saludo, una reflexión.