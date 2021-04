El error clínico

Derivado de la situación acaecida hace unos días en el proceso de vacunación para COVID-19, en donde personal clínico introduce una jeringa en el brazo de un paciente sin introducir biológico, causando indignación en diversos medios, redes sociales, llevando incluso a declaraciones y aclaraciones por parte de diversas autoridades, es que vale la pena atender una situación de suma importancia y trascendencia: el error en la atención clínica.

Parece paradójico que los profesionales clínicos produzcan daños o provoquen muertes en aquellos a quienes atienden, en el entendido que su misión y responsabilidad pública y social es totalmente lo contrario. Sin embargo, es una realidad que los profesionales sanitarios podemos ser agentes de enfermedad y mortalidad y por ello es que vale la pena reflexionar sobre esta situación, reconociendo que en la mayoría de los casos estas situaciones de perjuicio son de carácter involuntario.

Es complicado establecer una definición de error clínico, sin embargo, podemos comentar que es consecuencia del fallo en una acción planeada y su falta de compleción con respecto a como estaba intencionada o la ejecución de un plan equivocado en la intención de llegar a un objetivo determinado, incluyendo también actos no intencionados (ya sea por acción u omisión) que se reflejan en resultados no esperados.

Es importante señalar que no todos los daños producidos por los profesionales sanitarios son secundarios a errores, existen también los inherentes a los diversos procedimientos diagnósticos y terapéuticos, incluyendo aquellos por accidentes o por la propia idiosincrasia de cada uno de los pacientes.

De ello, podríamos entender que el error es entonces una acción equivocada, con origen en el mal juicio, inatención, impericia, imprudencia, ignorancia (y desafortunadamente) negligencia. El no saber qué hacer, el no saber qué hacer y hacerlo, el no saber hacerlo bien o hacer las cosas sin tomar en cuenta las consecuencias, son origen del error en la atención en salud. Ahora bien, el saber hacer las cosas, pero hacerlas mal o de manera descuidada siendo conscientes de ello, es una de las situaciones de mayor impacto.

Hay que entender que los profesionales de la salud forman parte de sistemas y la mayoría de errores en la atención no suelen ser resultado de acciones individuales o grupos particulares. De manera más común, el origen se encuentra en sistemas defectuosos, procesos inacabados y otras condiciones que conducen a las personas a errar o fallar en su intento de prevenir esos errores. Por ello, las fallas o errores pueden y deben de evitarse diseñando sistemas sanitarios en los que a todos niveles haya “candados” para hacer mucho más difícil a los individuos el realizar algo mal y darles herramientas para facilitarles el hacer las cosas lo mejor posible.

Para reducir la incidencia de errores, se deben identificar las causas, establecer soluciones potenciales y tener mediciones de estos esfuerzos de mejora. El entender los contextos, establecer un control de calidad, promover conductas éticas, consolidar una legislación robusta y una regulación eficiente, son requisitos imprescindibles en el esfuerzo de disminuir las fallas en la atención clínica.

La concepción de que solamente con ajustarse a ciertas reglas los errores no debieran ocurrir, es una visión muy limitada. El ejercicio clínico es realizado por personas y si bien se espera de estos profesionales una conducta humanitaria, compasiva, empática y solidaria, el hecho de ser humanos condiciona ser imperfecto. Los intereses y actitudes, emociones, deseos, ambiciones y pasiones son parte del ejercicio clínico. Derivado de ello, la implementación de sistemas fuertes y sólidos que permitan un mayor control de estas variables, son fundamentales.

La capacitación y el adiestramiento formales, la verificación de instrucciones, dobles chequeos, supervisión eficiente y activa, promoviendo las acciones correctas a pacientes correctos y en tiempos correctos, con la interacción interprofesional y la colaboración vigilante por parte de todos los miembros de los equipos de salud, son las alternativas para lograr un sistema sanitario más seguro y confiable.

Los errores minan la confianza de la población en los profesionales clínicos y sistemas de salud y deteriora su imagen. Por lo tanto, el tomar acciones contundentes (más allá de reacciones de botepronto como son separaciones de cargos o sanciones individuales) orientadas al fortalecimiento de los sistemas de salud y de los propios profesionales clínicos, son las que ayudarán a recuperar la credibilidad de las ya de por sí lastimadas instituciones sanitarias. Es tiempo de actuar en consecuencia.

Médico Patólogo Clínico. Especialista en Medicina de Laboratorio y Medicina Transfusional, profesor de especialidad y promotor de la donación altruista de sangre.