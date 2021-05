En Guanajuato, “la vida no vale nada…”

“La inseguridad es la principal preocupación y necesidad que atender en León.” Así lo expresaron los diez candidatos a la Alcaldía en el debate organizado por la Coparmex.” En lo general, afirmaron que la lucha contra la delincuencia en León era un fracaso y debería de haber cambios de fondo, reestructuras, mano dura, más policías, bien preparados y mejor pagados, entre otras propuestas.

Alejandra Gutiérrez ofreció mano dura para recuperar la seguridad de León, y cero impunidad: “Cero tolerancia con quien cometa un delito.” Por su parte, Ricardo Sheffield dijo: “El agua estancada se pudre y ésta ya está podrida, urge un cambio.” También, habló de una Policía Comunitaria adaptada al modelo israelí y plena coordinación con el Gobierno federal; por su parte, Juan Pablo López Marún prometió reestructurar la corporación, elevar la capacitación de 6 meses a 2 años y aumentar a 3 mil el número de elementos; además, un sistema de inteligencia, mayor proximidad y seccionar la ciudad en cuadrantes de operación, no de reacción, sino de acercamiento. Todos mostraron preocupación, su prioridad sería rescatar la ciudad de la delincuencia.

Ya en el gobierno de Juan Manuel Oliva, de infausta memoria, empezaba una creciente ola de robos, crímenes y secuestros, por el efecto cucaracha, según decía el gobernador, mientras se extasiaba con el sueño de adormidera de ser presidente de la República. Así las cosas, nunca atendió los barruntos criminales que acechaban a nuestra entidad… El ex gobernador Miguel Márquez no tomó las medidas pertinentes para lo que se venía venir, ante la espiral de violencia en estados circunvecinos. Márquez fue omiso y tibio con la amenaza. Actualmente, no se percibe una estrategia, un cambio y menos una mejoría.

A Guanajuato se le cataloga entre los tres estados más violentos de México, en ocasiones encabeza el ranking de ejecutados. León y Celaya están entre las ciudades más violentas del mundo. Qué lejos estamos de que nuestra entidad regrese a ser lo que siempre fue: un estado tranquilo, ideal para trabajar, para formar una familia, con tradiciones y respeto por la vida. Muy diferente a lo que sucede en la actualidad: el peligro acecha mañana, tarde y noche, la delincuencia se robó la vida apacible de provincia que nos caracterizaba, donde se podía disfrutar del espacio público y privado de manera plena. “Lo que está sucediendo en Guanajuato es de miedo y pena:” Ricardo Muñoz, Cámara de la Curtiduría

¿Pero, quién es el responsable de brindar la seguridad al ciudadano: el Alcalde, el Gobernador o el Presidente de la República? El doctor José Antonio González Fernández, señala que, en nuestro Derecho Positivo, el fundamento primario es el artículo 21 de la Constitución: “La Federación, los Estados y los Municipios, se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública”. Ahí está el quid del gravísimo problema: prevalece una deficiente coordinación entre los tres órdenes de gobierno, debido a filias, fobias y egos, que la gente sufre. En fin, los ciudadanos están preocupados, porque no conocían una época tan violenta e insegura como la que se vive actualmente. “La labor por la seguridad no se ve:” Ismael Plascencia, Concamin.

Guanajuato no ha podido construir y consolidar una policía estatal eficaz, un nuevo modelo de organización, que se coordine con la municipal y la federal, como lo hicieron en Nuevo León y en otras entidades para enfrentar a los delincuentes. El Gobernador tiene que echar mano de todos los recursos disponibles para avanzar en seguridad; además de convocar, con toda su pasión y carisma, a todos los ciudadanos para mover a Guanajuato.

En San Pedro Garza García, N.L., ciudadanos de todas las edades viven intensamente su municipio; en las noches, se aprecian personas acompañadas con sus mascotas viviendo sus parques bien iluminados, otros haciendo jogging, y algunos disfrutando de una amena plática, sentados en cómodas bancas bajo frondosos árboles…La seguridad les brinda ese privilegio. Una noche, ¿usted se animaría a hacer lo mismo en el Parque Hidalgo, Sardaneta, o en el México?

Para lograr lo que ha logrado Nuevo León, se necesita una gran convocatoria social. “Las acciones de los que gobiernan no tendrán éxito si no van acompañadas de las estructuras sociales:” Rudy Giuliani. Pero, para mover a una comunidad, se requiere de liderazgo y que los ciudadanos tengan fe y confianza en sus autoridades.

Se ha llegado al extremo de que en Guanajuato: “la vida no vale nada.” Y, no me refiero a la canción de José Alfredo Jiménez, sino a la delincuencia que rebasó a las autoridades y no le otorga ningún respeto al valor de la vida de las personas, ni a sus pertenencias. Bien, enhorabuena, el anuncio del alcalde, Héctor López Santillana, sobre la coordinación de la Policía municipal con el Ejército, para disminuir la delincuencia, con acciones tácticas, información y labores de inteligencia.

P.D. Sesgada, poco objetiva y tendenciosa, la opinión del presidente de la COPARMEX, León, Héctor Rodríguez Velásquez, al exigir al Gobierno Federal detener la violencia en Guanajuato… ¿Y, los otros órdenes de gobierno…?

