*** GUARDIA, DUDAS

En Gobierno del Estado aseguran que hay plena coordinación con la Guardia Nacional, pero es hora que no tienen noticia de finalmente en dónde se construirán las bases y cuántos elementos llegarán.

*** PACIENCIA

La comisionada de la Unidad de Análisis en Seguridad del Estado, Sophia Huett, dice que todavía faltan por llegar un buen número -pero no sabe cuántos-, pide paciencia para que la Federación lo diga.

*** NADIE LO ACLARA

La funcionaria estatal tiene la duda de todos. Al principio se habló de cuatro bases regionales con 2,400 elementos en total y luego de nueve bases y más agentes. Siguen llegando ¿cuántos más? No sabemos.

***SEGURIDAD, SUBEJERCICIO

Un estudio de “Causa en Común” da cuenta que cinco Estados concentran el 63% del total del subejercicio acumulado nacional del FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados) en 2013-2017: Veracruz, con 642.6 millones; Michoacán, con 379.2 millones; Guerrero, con 165.1 millones; Chihuahua y Guanajuato con 156 y 155 millones de pesos, respectivamente.

*LA INEPTITUD

A la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana, Sophia Huett, no le queda más que aceptar la gravedad de la situación, aunque matiza que no es por desvíos sino por procesos administrativos que retrasaron licitaciones y el recurso debió devolverse, o sea ineptitud.

*¿RESPONSABLES?

Jura que en el gobierno de Diego Sinhue eso ya no va a pasar, que no se tiene que desaprovechar ni un solo peso para la seguridad. No basta con ese compromiso, hay que informar con claridad quiénes fueron los responsables de que ese recurso se perdiera y qué proceso de sanción hubo (si es que hubo).

***TURISMO, LA CAÍDA

Ante los datos duros que reflejan una caída en ocupación hotelera y visitantes en Guanajuato el primer semestre del año, la secretaria de Turismo, Tere Matamoros, tiene razón en que se trata de un comportamiento general en el país, no sólo de la entidad. Eso la tranquiliza a ella de no ‘cargar con el muertito’, pero no al sector que, por el contrario, se enfrenta a un problema más complejo todavía.

*NI TAN ERRÁTICO

Tere dice que el comportamiento es errático, que algunos destinos suben y otros bajan. Las cifras por el contrario pintan otro panorama más crítico. En porcentaje de ocupación hotelera todos cayeron; en llegada de turistas sólo San Miguel de Allende se sostiene; y en cuartos ocupados León creció 4.49% y San Miguel 2.59%; también en derrama León registró 2.90% y SMA 1.16%, el resto se desplomaron.

*LEÓN, MENOS MAL

De León dice que romperá récord en congresos este año, que va muy bien, aunque en los datos del Observatorio Turístico también bajó en 5.5% la llegada de turistas y en 3.3% la ocupación hotelera.

*CORREDOR, ALERTA

La Secretaria agrega a su explicación que en Irapuato la explosión de la oferta de cuartos dispersa la ocupación; en Salamanca que tal vez la situación de la refinería les pega; y en Celaya bien a bien no sabe pero cree que por el dinamismo económico. En particular los datos de esas tres ciudades sí prenden focos amarillos pues la ocupación bajó: 21%, 30% y 13%, respectivamente, de un año a otro.

*EMPLEO, CUIDADO

Lo que más llama la atención en la declaración de la Secretaria es que niega una baja en el empleo cuando el dato del primer trimestre 2019 son 163,598 personas ocupadas, un 9% menos. “Tienes que medirlo por trimestre y no es caída de empleo, se va moviendo el padrón del IMSS”, dice. ¡Ehh!.. Y asegura que la percepción de inseguridad no es un factor clave, pero más que creerlo hay que medirlo.

*TAREA DOBLE

A nivel nacional los destinos de negocios y coloniales con los que compite Guanajuato están batallando (por ejemplo en Guadalajara, Querétearo, Zacatecas, cayó en 6% la ocupación de enero a mayo 2019). Y si además no hay recurso Federal para el sector en la entidad, como acusa la Secretaria, pues la tarea va a requerir de un esfuerzo extraordinario de Tere y el gobernador Diego, y de mucha imaginación.