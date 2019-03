La Olla: Diego, sin margen

Golpe de timón,por verse

El Informe fue para Diego Sinhue Rodríguez Vallejo la hora de jugarse todo por el todo: bajar la violencia o naufragar.

Tomó casi dos horas para mandar dos claros mensajes: el principal que fue mostrarse como un Gobierno firme ante el crimen organizado que azota Guanajuato; y dos, extender una mano para colaborar con el Gobierno federal, y la otra para evidenciar sus desacuerdos, que no son pocos.

Marcada es la diferencia con Miguel Márquez Márquez, quien se refería a la seguridad lo menos posible.

En el primer tema logró permear el mensaje de que ahora sí, más allá del discurso de siempre, parece haber una colaboración y coordinación entre el Gobierno de la República y el de Guanajuato para enfrentar el crimen organizado y muestra de ello es el operativo en Santa Rosa de Lima, Villagrán.

En ese tema en particular no hay reclamo alguno a la Federación, por el contrario hubo un agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador y un “estamos listos para trabajar con la Guardia Nacional”.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, coincidió en el trabajo coordinado.

Diego dedicó gran parte de su discurso a presumir el “golpe de timón” en un operativo con la Marina del que todavía están por verse sus resultados finales en lo que pretenden, que es desarticular a un cártel local. Se trata, así lo ha repetido la autoridad, no sólo de detener a una cabeza, José Antonio Yépez alias “El Marro”, sino a los operadores principales de la banda y cortar su operación financiera.

En Seguridad hizo uso de algunas frases para contagiar optimismo y mostrar decisión.

Recordó que apenas tomó las riendas del Gobierno en octubre y un grupo de manifestantes en Jerécuaro, pagados para hacer desmanes, agredieron a policías municipales, quemaron vehículos y patrullas. Se detuvieron a 30 personas que están vinculadas a proceso por el delito de terrorismo.

“En Guanajuato no nos van a tomar la medida. Aquí hay Estado de Derecho, se va a respetar la ley”, aseveró.

En Villagrán presumió la liberación de seis secuestrados, la recuperación de más de 20 vehículos robados, armas, más de siete detenidos (aunque sólo se ha informado de siete) y que no se van a salir de ahí.

“No sólo entramos, nos vamos a quedar y que les quede bien claro a los delincuentes: no les vamos a ceder un centímetro de territorio de Guanajuato, vamos por todo”, lanzó para cerrar el tema.

Las tres mil 290 víctimas de homicidio doloso en Guanajuato en 2018, primer lugar a nivel nacional, y un febrero que rompió récord con 343 ejecuciones, evidencía que desde hace rato en gran parte del territorio distintos grupos criminales se disputan el robo de combustible y el mercado de drogas.

Diego no mostró datos duros de los índices delictivos ni del combate a la impunidad. Lo importante.

La pregunta natural que se hizo la oposición fue la siguiente: ¿Por qué hasta ahora esa decisión?

“El Gobierno estatal nos habla del #GolpeDeTimón ¿En serio? Llevan casi 30 años gobernando #Guanajuato y ahora sí combaten al grupo delincuencial que creció bajo su nariz. Perdieron control de extensiones completas del territorio estatal. #Cinismo”, escribió la legisladora Verde, Beatriz Manrique Guevara.

Otros, como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, son más optimistas: “Están sentado bases en rubros de gran importancia para Guanajuato. Espero que @diegosinhue y su equipo logren mantener la pujanza económica y recuperen la seguridad”.

El otro mensaje del Informe fue el tono de una relación Diego-AMLO cordial, pero no sometida.

El Gobernador expuso fuerte la preocupación por el futuro del Sistema de Salud. De hecho ya se eliminaron las aportaciones del programa Prospera Salud, unos 180 millones de pesos a Guanajuato, que se destinan para la atención de alrededor de un millón de personas, las más pobres y alejadas.

“Sí a un servicio universal, pero donde funciona no queremos que se descomponga”, lanzó.

Luego pidió reconsiderar el recorte del Fortaseg, que fue del 28.1% este año, al pasar de 297.8 millones de pesos en el 2018 para 21 municipios, a 214.2 millones únicamente para 15 en la asignación 2019.

Y, como viene insistiendo desde que se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, Diego le pidió a Olga intervenir para concretar infraestructura clave porque “no bastan programas sociales”.

Y lanzó otros dardos con dedicatoria a la Federación, aunque sin hacer una crítica directa. Lo que dijo fue así: “Aquí sí le apostamos a la equidad de género”. “Vamos a mantener el apoyo a los centros de asistencia infantil”. “Somos conscientes del inmeno valor que tienen las organizaciones civiles”.

Buen espacio le tomaron los asuntos de la estrategia Impulso Social ahora 2.0, economía y educación. Aunque otra vez (a reserva de ver el documento) fueron datos al aire, sin aterrizar en los resultados.

Otros temas pasaron de noche, como medio ambiente, agua, y ni un solo segundo para la cultura.

Nos referimos, claro está, a un mensaje, habrá que leer el documento y analizar los resultados. Lo que por cierto será muy difícil de evaluar pues el Programa de Gobierno 2018-2024 está por presentarse.

La Glosa de siempre

Como es siempre en un Informe, Diego aprovechó para apapacharse con su público de invitados.

En lo Federal, Estatal y Municipal, está probado una y otra vez lo obsoleto de esa parafernalia del Informe. El día del Presidente, el día del Gobernador, el día del Alcalde, aquí y en todos lados, eso es.

Y así será en tanto que los congresos y ayuntamientos no se animen a una reforma que, entre otras cosas, garantice un ejercicio un poquito más republicano. ¿Se atreverán a hacerlo? Aquí no hay señales.

Los diputados ya tienen desde el jueves el Informe en sus manos para que lo estudien (no se rían).

El 11 y 12 de marzo los grupos (PAN, Morena, PRI, Verde y PRD) y representaciones (PT, MC, Nueva Alianza) enviará sus preguntas, y a más tardar el 17 de marzo el Ejecutivo debe responderles. De la misma manera la Secretaría General del Congreso debe dar trámite a las preguntas ciudadanas.

El 19 y 20 de marzo serán las reuniones con el Gabinete en el Legislativo. El primer día Economía por la mañana y Seguridad por la tarde. El segundo Desarrollo Social en la mañana y Educación por la tarde.

En sesión del Pleno del 21 de marzo cada Grupo y Representación tienen siete minutos para fijar postura.

Diego y AMLO, la cordialidad

Aplausos para Diego y López Obrador, sin abucheos. Cordialidad, abrazos y sintonía.

Así fue el saldo de la primer visita del Presidente a León, y a Guanajuato. ¿Por qué fue diferente aquí que en otros estados en los que los eventos terminaron en abucheos a los gobernadores de oposición?

Tal vez porque a ninguna de las partes convenga tensar la cuerda tan temprano, y menos justo ahora que presumen una estrecha coordinación para ir tras la cabeza de un objetivo criminal prioritario.

Además, no hay que perder de vista, Guanajuato fue el único estado donde AMLO no ganó. Y, aunque alcanzó 707 mil votos -no son pocos-, Diego un millón 143 mil. Y esa diferencia de votos, sí cuenta.

El delegado de Programas de Desarrollo del Gobierno federal, Mauricio Hernández, opinó así en su Twitter: “Todo un éxito la visita de AMLO. Ha imperado el respeto, la cordialidad y la responsabilidad política. Como siempre, los que pronostican la catástrofe se han quedado con las ganas”.

Y qué bueno, aunque más que pronóstico lo que había era un historial de hechos que no podían obviarse. Lo sabía Diego y fue notorio que movilizó a su gente para cubrirse las espaldas.

Diego cerró filas con AMLO incluso en la popularidad de los programas sociales, a los que se sumó prometiendo que también en Guanajuato será el sexenio de las becas; en el respaldo a la industria local zapatera y textil; y en la lucha contra la violencia calificó al Presidente como un hombre “valiente”.

El negrito en el arroz -por ahora- está en las peticiones de infraestructura que no tuvieron eco público. En diciembre Diego le llevó la cartera de obras claves: la ampliación de las carreteras Silao-San Felipe, Salvatierra-Acámbaro, Libramiento Empalme Escobedo en Comonfort, y puentes en León e Irapuato.

De la autopista Silao-San Miguel se dice que ya camina que el Gobierno federal ceda al Estado la concesión y el 60% de derecho de vía que ya tiene liberado para que se haga cargo de su construcción.

Paridad, pendientes

La paridad de género gana espacios en Guanajuato, pero todavía falta por conquistar otros importantes.

En Guanajuato hay actualmente 13 presidentas municipales (el trienio pasado eran sólo dos), 70 síndicas y 196 regidoras. El Congreso del Estado tiene por primera vez igual número de mujeres y hombres, 18 y 18.

En los gabinetes del Estado y Municipios hay avances, pero la diferencia de género es aún notable.

El del gobernador Diego Sinhue dio un brinco respecto al de Miguel Márquez, donde la única mujer en el gabinete legal era la titular de Transparencia, Isabel Tinoco. Hoy de 14 espacios son cuatro: Yoloxóchitl Bustamente, en Educación; Marisa Ortiz, en la recién creada de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Marisol Ruenes, en Transparencia; y Teresa Matamoros, Turismo.

En otros 23 espacios del gabinete ampliado y el staff Diego tiene ocho colaboradoras: Karina Padilla, procuradora Ambiental; Anabel Pulido, del Instituto para las Mujeres; Adriana Camarena, del Instituto de Cultura; Esther Medina, del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos.

Angélica Casillas, de la Comisión Estatal del Agua; Angélica Aguilar, Comunicación Social; Raquel Barajas, coordinadora Jurídica; y Juana de la Cruz Martínez, secretaria particular del Gobernador.

En León el equipo de Héctor López Santillana, de 19 titulares del gabinete son cuatro mujeres: María del Carmen Mejía, en Gestión Ambiental; Teresita Gallardo, en Desarrollo Urbano; Gloria Cano, Turismo; y Cecilia Castellanos, la titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública.

Pero un espacio de decisión fundamental en la vida pública son los consejos ciudadanos consultivos y directivos con los que cuentan las dependencias municipales y paramunicipales. Ahí están en deuda.

Esta semana se renovó el Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) integrado por 14 ciudadanos y tres miembros del Ayuntamiento. De los 17 únicamente dos son mujeres, que son parte de los consejeros ratificados para otro periodo: Claudia Híber Sánchez, de las Mujeres Empresarias; y Luz María Lozano, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

Una buena señal en el Consejo 2019-2022 que encabeza el ex presidente de Coparmex León, Jorge Ramírez Hernández, fue ratificar por unanimidad a Híber Sánchez en el cargo de secretaria, el cual venía desempeñando desde agosto pasado cuando Pedro González García dejó el cargo de presidente y el directivo de la Canacintra, Roberto González, pasó de secretario a titular del organismo operador.

En el Consejo Directivo 2018-2021 del Instituto Municipal de Planeación (Implan) que encabeza el empresario zapatero Santiago de Mucha Mendiola, son 14 consejeros ciudadanos (no funcionarios), y cuatro son mujeres: Leticia Camino, Sara Beatriz Loyola, Fabiola Vera y Ana Paulina García. Aunque eso sí, una mujer se ha sostenido en la dirección general del Instituto, la arquitecta Graciela Amaro.

Lo mismo pasa a nivel Estado. El 21 de noviembre se instaló el nuevo Consejo Estatal de Seguridad Pública, iniciativa del gobernador Diego Sinhue Rodríguez para coordinar esfuerzos. Además de las autoridades de los tres niveles de Gobierno el Mandatario hizo invitación directa a 10 ciudadanos, de los cuales fueron nueve hombres y una mujer: Laura Torres Septién, del sector turístico de San Miguel.

No se trata de garantizar los espacios sólo por cumplir con un 50-50, lo que se necesita es tener a los mejores hombres y mujeres en la vida pública. Pero de que se necesitan más mujeres, eso sin duda.