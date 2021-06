¡Saludos orientadores! La columna presente empieza con este verso: ¡Poderoso caballero es Don Dinero! De acuerdo al análisis que está escrito en su libro México, la historia interminable del analista político Roberto Madrazo, cada presidente, seguramente en conjunto de sus asesores, ha deseado representar el mismo papel de redentores del pueblo mexicano. Se aprovecharon para ocupar la Silla Presidencial de la ignorancia que ha prevalecido en un porcentaje del 50% o más del pueblo mexicano. Nos han ofrecido como coloquialmente decimos, las perlas de la virgen y como sucedió desde la época de la conquista española nos ofrecían bagatelas a cambio de nuestra plata. Hemos caído muchas veces en el engaño. Los analistas actuales, serios, preparados en su oficio y las personas que además de ser cultas son gentes de bien han estudiado el acontecimiento de las selecciones pasadas. Se dan cuenta de que empieza a emerger la misión y la visión de lo que queremos los mexicanos: Ser un país tranquilo, en paz, sin violencia, progresivo, culto por necesidad, por las ventajas sociales que esto implica, con instituciones adecuadas que propicien la dignidad humana. Entiendo que los poderosos tienen a su disposición el dinero en abundancia para que ganen más dinero y es probable que su conciencia haya olvidado que sean solidarios, que sean generosos y que su mira sea tener más poder para obtener más dinero y darse una vida de reyes. En México “Tener un desarrollo económico solamente no es capaz de liberar al mexicano, al contrario, lo esclaviza más. Un desarrollo que no abarque la dimensión cultural, que no sea transcendente y que no tenga la función del hombre como humano y también de la sociedad, en la medida que cultive la existencia y educación de tales dimensiones y no oriente en función de las mismas, sus objetivos y prioridades, contribuirá menos a la verdadera liberación”. “El ser humano es totalmente LIBRE solo cuando él mismo cumple la plenitud de sus derechos y deberes como ciudadano”. Por mucho tiempo (estoy hablando de siglos), no se conocía la fuerza liberadora del conocimiento científico, la cual actualmente se manifiesta en las grandes realizaciones tecnológicas. Quien dispone de esas tecnologías tiene el poder sobre la tierra y sobre los hombres y desde luego puede lograr lo que a sus intereses convenga. Es tiempo ya y tenemos a nuestra disposición una siguiente oportunidad, repito es tiempo ya de definir con los métodos científicos correspondientes, el rumbo que a México le corresponde. Sigo observando que tenemos el capital humano en abundancia, mexicanos y extranjeros de todo el mundo actuales y milenarios y de los diferentes siglos que hemos vivido para que diseñen el proyecto que todos los mexicanos como sociedad humana necesitamos. Olvidemos el diseño calificado con los adjetivos ordinales: 1ro, 2do, 3er o 4to. Pongámosle el calificativo de VERDADERA TRANSFORMACIÓN HUMANA, CIUDADANA, MEXICANA que demuestre que la historia es la verdadera maestra de la humanidad y que en esta ocasión nos está enseñando que no repitamos los mismos errores. En la siguiente columna abundaré escribiendo algunos párrafos fuertes, duros y orientadores de este autor Don Roberto Madrazo. Como, por ejemplo: ¿Cómo salir de la trampa en que estamos metidos como ciudadanos mexicanos? Es tiempo de que tengamos una mirada hacia el futuro. Fueron los jóvenes quien en los años 60 abrieron una grieta por donde fue a colarse el cambio. “Esperemos que la Cámara de Senadores asuma que no son empleados del Presidente de la República sino LEGISLADORES que tienen criterio y opinión propia”. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “Es muy triste saber que en México quien decide es el Presidente con un Poder Legislativo que solo le dice sí señor”.

Título: México, la historia interminable

Editorial: Planeta

Autor: Roberto Madrazo

