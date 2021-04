***Román, regreso

De un momento a otro se alista el regreso de Román Cifuentes Negrete al timón azul. El Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN pidió licencia desde el pasado 1 de febrero como requisito para su registro como plurinominal federal.

***Lalo, a lo de antes

Al ya haber concluido todo el trámite que marcan los estatutos del PAN Román está en la posibilidad de regresar, y así confirmó que lo hará en los siguientes días. Con ello el irapuatense Lalo López Mares regresa a su función como Secretario General.

***Ya en campaña

A Román se le vio el lunes en la visita de Marko Cortés a uno de los eventos de la candidata en León, Alejandra Gutiérrez, en el primer día de campaña, en Poliforum. Y estuvo en la gira del Jefe Nacional por Guanajuato, Salamanca, Celaya, Irapuato.

***Renovación en puerta

Román tomará el timón para hacer frente al proceso electoral pero tendrá que despedirse de la dirigencia antes del 1 de septiembre que proteste como legislador. El periodo de tres años de la actual dirigencia se cumple en octubre y vendrá relevo.

**PAN vs. Sheffield

Frente a la candidatura de Ricardo Sheffield la candidata del PAN, Alejandra Gutiérrez, Tesorera Municipal en el último año del trienio (2011-2012) del hoy morenista, no parece preocupada, pero desde su partido mandan otras señales.

*La residencia

Parece un exceso la intentona fallida del PAN en el Consejo General del IEEG queriendo impugnar el registro de Ricardo porque dudan de su residencia por el simple hecho de ser funcionario federal que debe trabajar en la Ciudad de México.

*Tiro por la culata

El candidato de Morena recordó ayer que fue Subsecretario de la Reforma Agraria en el Gobierno federal antes de ser Presidente Municipal de León en 2009, y la ley es la misma, claro, entonces era panista y hoy acérrimo rival. Dice que tiene colección de demandas del PAN y espera muchas más, “no me espantan”, remató.

***Sheffield y Morena

En el eterno pleito por el control del Comité Estatal de Morena entre Ernesto Prieto y Alma Alcaraz, donde el primero presumió hace unos días que quedó registrado ante el INE para retomar el cargo, Ricardo Sheffield dice que para él no hay cambios: Alma Alcaraz sigue siendo la Secretaria General en funciones de Presidenta.

*Dobletear no se puede

El leonés reconoce que Ernesto es Presidente, pero no en funciones, y eso por el simple hecho de que los estatutos dicen que no puede ser dirigente y legislador. “En Morena me parece afortunado si ocupas un cargo público no puedes tener un cargo en el partido, para no revolver gobierno y partido, es algo muy sano”, comentó.

*El que obedece...

Ricardo atribuye el caos interno de Morena nacional y en Guanajuato a diferentes usos y costumbres a los de otros partidos donde las patadas las dan por debajo de la mesa, y ellos pues las exhiben públicamente. “Aquí no hay nadie que se cuadre y que tenga que obedecer, aquí no hay eso de que el que obedece no se equivoca”.

***Los independientes

De los nueve aspirantes independientes a alcaldías que solicitaron registro ante el IEEG como candidatos, siete fueron aprobados, habrá opciones en: Comonfort con dos, y en Cortazar, Acámbaro, Jaral del Progreso, Salamanca, y Dolores Hidalgo.

*Rector, va a impugnar

Se negó el registro a dos: uno en Silao y a “Salamanca Digna”, que postulaba al exrector general de la Universidad de Guanajuato, José Manuel Cabrera Sixto. La razón es que el expediente de un integrante de la planilla no estuvo completo. Ya anunció que impugnarán ante el Tribunal y no defraudar 7,500 firmas de apoyo.

***Desunión

La lucha de fuerzas al interior de Morena le están pasando factura al partido de Andrés Manuel López Obrador en Celaya. Hoy en día no tienen aún candidato.

*El sacrificado

Aunque aseguran que se debe a que debían ajustar para lograr la paridad de género en el estado, hay integrantes de la planilla de Chaurand que creen que el doctor terminó siendo el sacrificado por las diferencias internas del partido.

*Montones

El partido tenía muchos precandidatos a la Alcaldía de Celaya, entre ellos Jorge Acuña, Ricardo Paz, Juan Miguel Ramírez, Emilio Garza, Jorge Juárez Peñaflor, Jorge Enrique Velázquez, Eloy Mondragón y Saúl Núñez, se decantaron por Antonio Chaurand, pero luego postularon a Carmen Castrejón, y al final el registro no pasó.

***Pepe, suspenso

Morena en Irapuato, como en muchos otros municipios, se está quedando atrás pues su candidato José Aguirre Gallardo no ha iniciado campaña electoral. Al igual que la de León su planilla no tuvo problema, pero el partido sí, así que mejor espera.

Pactan atención a las víctimas

La secretaria de Gobierno del Estado, Libia García Muñoz Ledo, se reunió con el titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, Jaime Rochín, para acordar dar seguimiento conjunto a la aplicación del fondo de apoyo a víctimas (cuyo monto son 15.5 millones de pesos) y garantizar la reparación integral.

También hablaron del interés de la Segob de convocar a la brevedad a sesionar al Sistema Integral de Atención a Víctimas para que el Comisionado presente su informe trimestral y seguir coordinando acciones en favor de las víctimas.

Foto: Twitter Libia García.