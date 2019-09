Verificación de los compromisosdel Alcalde Santillana (Parte II)

Tras compartirles ayer el análisis de los primeros seis de los 13 compromisos que hizo el Alcalde Lic. Héctor López Santillana el 13 de junio de 2018, de lograr ser electo para un segundo periodo en la Administración Pública Municipal, hoy los concluiremos.

Dicho estudio fue elaborado por miembros del Observatorio Ciudadano de León (OCL), comandado por el maestro Luis Alberto Ramos, a un año de que iniciara este nuevo periodo.

7) Desarrollo de Administración Pública mediante modelos para innovación. a) Que el 100% de los trámites de la administración pública municipal se puedan realizar por medio de internet: EN PROCESO, al 16 de agosto de

2019, 54 de los 251 trámites pueden realizarse en línea. b) Reducir en un 10% el gasto corriente destinado a nómina y honorarios en la administración pública municipal y aplicarlo en proyectos de seguridad: NO CUMPLIDO, el gasto corriente se ha incrementado un 11% en comparación de julio de 2016 a 2019.

8) Designación de Contralor Municipal por el Consejo Ciudadano de Contraloría Social. a) Designación de Contralor Municipal por el Consejo Ciudadano de Contraloría Social, NO CUMPLIDO, el alcalde designó al Contralor Municipal en fecha de 8 de noviembre de 2018.

9) Presentar las declaraciones 3 de 3. a) Presentar las declaraciones 3 de 3 al inicio del período: CUMPLIDO, el cumplimiento fue el día 31 de mayo de 2019. b) Presentar las declaraciones 3 de 3 al final de periodo, SIN INFORMACIÓN DISPONIBLE, hasta en tanto termine su gestión.

10) Aplicación de Modelo Cero Tolerancia. a) Cumplimiento estricto el reglamento de tránsito Municipal: NO CUMPLIDO, es evidente la omisión de diversas faltas administrativas en las calles, se denota una disminución del 49% del 2018 al 2019 en el total de infracciones registradas por la Dirección de Tránsito Municipal. b)Cumplimiento estricto de las Normas Ambientales: NO CUMPLIDO, en 2018 se registraron 120 días, en 2019 van 57 días con mediciones de Calidad del Aire fuera de la norma oficial. c) Cumplimiento estricto del reglamento de Mercados Públicos y uso de vía pública: EN PROCESO, sigue proliferando la instalación de comercio informal a pesar de la regularización de cesiones de derechos en Mercados Públicos.

11) Introducción e Institucionalización del Administrador Municipal (City Manager). a) Implementación del Administrador de la ciudad: No cumplido, no se ajusta al perfil del Administrador de ciudad y no asegura trascendencia de la responsabilidad.

12) Reconocimiento de Observatorio Legislativo de Guanajuato. a) Reconocer la figura del observatorio legislativo de Guanajuato: SIN INFORMACIÓN DISPONIBLE, actualmente se trabaja en la consolidación del mismo, pues apenas en la semana se verificó su instalación.

13) Reunión Pública anual con participación activa de ciudadanía. a) Sostener una reunión pública anual con la participación activa de la ciudadanía, convocada por el observatorio ciudadano de León: NO CUMPLIDO, no se ha consolidado fecha en la agenda del Alcalde.

Creemos que en un periodo relativamente corto (un año más) denotaremos avances en los rubros no cumplidos y en proceso; mientras tanto, un saludo y felicitación a Luis Alberto Ramos y sus colaboradores.