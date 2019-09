Lupillo se niega a borrar a Belinda

Cuando algunos amigos le sugieren a Lupillo Rivera que debería borrarse el tatuaje que se hizo de Belinda, el cantante se indigna. Asegura que él hizo la promesa de que la lle varía para siempre y así se va a quedar. ¿Y si llega otra mujer a su vida? Pues se tendrá que aguantar porque Lupillo tiene una losofía: “Así como el hombre acepta a la mujer como viene, la mujer tendrá que aceptarme con tatuaje”. La Méndez cuchiplancha en privado.

Lucía Méndez mejor no habla.

La otrora rival de Verónica Castro ha decidido quedarse callada y no comentar nada acerca de los que está sucediendo con el escándalo de Yolanda Andrade, quien asegura que se casó con La Vero. “Yo no v oy a hablar absolutamente nada de ese tema, no me interesa”, dice cada vez que escucha el nombre de Castro. De pasó, asegura que ella no tiene nada que esconder, ningún video secreto filtrado. “Yo cuando cuchiplancho, cuchiplancho en privado y no permito nada”, cuenta.

Nailea Norvind está satisfecha.

Nailea Norvind no lo duda: hay pr o yectos de cor tometraje que llenan más el corazón y que dicen más que muchos largometrajes. La actriz participa en el cor to Los últimos días, que habla acerca del poco interés de las autoridades, maestros y alumnos de una escuela en encontrar a tres estudiantes desaparecidos