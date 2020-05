4T destinó más a Pemex y guardó en Salud

En su primer año de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador reasignó 221 mil 238 millones de pesos para 17 diferentes dependencias de su gobierno.

De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2019, que el gobierno federal envió a la Cámara de Diputados, tan sólo para la Secretaría de Energía, Pemex, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía se desembolsaron más de 102 mil 187 millones de pesos extra a los recursos aprobados por San Lázaro en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Sin embargo, la administración de López Obrador dejó de gastar más de 48 mil 217 millones de pesos durante su primer año de gobierno, es decir, tuvo subejercicios en áreas sensibles como las secretarías de Salud, de Bienestar y de Gobernación, la Fiscalía General de la República (FGR), la Oficina de la Presidencia.

Según la tabla de Gasto Programable de los Ramos Administrativos de la Cuenta pública 2019, las dependencias que más presentaron subejercicios fueron: Gobernación, con 16 mil 288 millones de pesos; le sigue la Secretaría del Trabajo, con 16 mil 105 millones de pesos; la de Turismo, 5 mil 845 millones, y la de Salud, mil 472 millones de pesos.

En el documento se explica que la Secretaría de Energía fue la dependencia más beneficiada, con 101 mil 96 millones de pesos, porque se incluyó la aportación patrimonial que realizó el gobierno federal a Pemex “para el fortalecimiento de su posición financiera y la de sus empresas productivas subsidiarias”.

También influyó el mayor gasto en servicios personales, de 2.2%, respecto al presupuesto aprobado, por los ajustes a los tabuladores de salarios del personal de base y el incremento en el gasto de operación de 486.6% para compensar los menores recursos aprobados de origen, describe el documento.

A la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dependencia con personalidad jurídica, autonomía técnica y autosuficiencia presupuestaria, dedicada a regular de manera eficiente y confiable la exploración y extracción de hidrocarburos, se le concedieron 554 millones extras.

A la Comisión Reguladora de Energía, que tiene autonomía técnica, operativa y de gestión —que cuenta con personalidad jurídica y se dedica a promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios y propiciar una adecuada cobertura nacional— se le dieron 537 millones de pesos adicionales.

Otras ganadoras

En el documento aparece otra institución beneficiada con más recursos, se trata de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 26 mil 398 millones de pesos por la capitalización de la banca de desarrollo a través de los programas, entre otros, Operación de Financiamiento y Asistencia Técnica; Funciones de Otorgamiento de Crédito a Estados y Municipios.

A la Secretaría de Educación Pública se le dieron 24 mil 304 millones extra para los apoyos otorgados a los centros y organizaciones educativas, y para el Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez.

A la Defensa Nacional se le dieron además 17 mil 948 millones de pesos, en virtud de los proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional, y para la operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas.

Con respecto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de origen no contó con recursos; sin embargo, ejerció 33 mil 817.2 millones, los cuales fueron canalizados, principalmente, a los operativos para la prevención y disuasión del delito, y para la administración del Sistema Federal Penitenciario.

Subejercicios

Se destaca que la Secretaría de Salud tenía asignados en el presupuesto 124 mil 266 millones de pesos, pero solamente fueron gastados 122 mil 794 millones, es decir, no se gastaron mil 472 millones, pero no se específica cuál fue la razón de no ejercerlos.

Gobernación no ocupó 16 mil 288 millones de pesos por los menores recursos para los programas Operativos para la Prevención y Disuasión del Delito, y Administración del Sistema Federal Penitenciario, que fueron transferidos al Ramo 36 Seguridad y Protección Ciudadana.

En tanto, la Secretaría del Trabajo también tuvo un subejercicio de 16 mil 105 millones de pesos, derivados de las menores erogaciones en los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Conciliación entre empleadores y sindicatos, por los traspasos compensados para atender los gastos indirectos, así como los menores subsidios para capacitación y becas, debido a que su otorgamiento está sujeto a la formalización del ingreso al programa, una vez cubiertos los requisitos.

Al igual, Turismo no gastó 5 mil 845 millones de pesos, debido a que no se ejercieron recursos en el Programa Provisiones para el Desarrollo de Trenes de Pasajeros y de Carga, y por la contracción en las asignaciones para la promoción de México como destino turístico.

La Oficina de la Presidencia también dejó de gastar 848 millones respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019; asimismo, la Fiscalía General de la República no ejerció 319 millones de pesos y la Secretaría del Bienestar, 3 mil 348 millones.