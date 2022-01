Carolina será la primera gobernadora de Hidalgo, dice Julio Valera

El presidente del PRI en Hidalgo Julio Manuel Valera Piedras aseguró que Carolina Viggiano Austria ganará las elecciones del próximo 5 de junio y será la primera gobernadora de Hidalgo.

Durante la solicitud de registro de la diputada federal priista como precandidata del PAN al gobierno de Hidalgo dentro de la coalición Va por Hidalgo (PAN-PRI-PRD), el dirigente volvió a pedir unidad.

“Cuentas con el partido, los priistas están listos, convencidos y dispuestos a dejar suela y saliva para que todos conozcan tu proyecto”, manifestó el también diputado local del partido tricolor.

La coalición tiene la responsabilidad que el futuro del estado quede en buenas manos, dijo, y celebró que sus coincidencias sean más grandes que sus diferencias y logren acuerdos.

“El reto no es menor, necesitamos trabajar unidos y con el mismo ritmo para garantizar que el destino de Hidalgo se escriba con el nombre de nuestros partidos como protagonistas”, señaló.

Me comprometo, agregó, “que todas las estructuras caminemos a tu lado, no habrá un solo seccional que no demuestre compromiso contigo, hoy podemos salir a ganar con los resultados del gobernador Omar Fayad”.

Llamó a priistas, panistas y perredistas para que todos vayan en unidad, pues se juegan el futuro del estado y las familias, dijo, y destacó la trayectoria de Viggiano durante la ceremonia de registro.

