Hombre cancela su boda porque su novia no quería cuidar a su hijos

Un joven que canceló su boda se hizo viral luego de que publicara una oferta en donde vendía el paquete de la fiesta que incluía el salón, las bebidas, pastel, luces, menú y otras cosas para 200 personas que sería el 16 de octubre.

James Flores como fue identificado en redes sociales, contó que decidió cancelar su boda debido a que su prometida se negó a cuidar a sus hijastros y ser para ellos "una mamá".

En un video subido a Facebook, James explicó los motivos por los cuales había decidido cancelar y vender el paquete para recuperar el dinero que ya había invertido.

“Yo tengo tres hijos aparte. Yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos. No les daba la atención que yo quería como padre ver a una mamá con sus hijos (…) Si no quiere a mis hijos yo no puedo aceptar casarme con ella”, dijo el joven.