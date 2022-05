Intensificarán adversarios guerra sucia en Hidalgo, advierte Juntos Hacemos Historia

La candidatura común Juntos Hacemos Historia en Hidalgo advirtió a la población que durante la recta final de las campañas y la veda electoral se intensificará la guerra sucia mediante llamadas nocturnas para pedir el voto a favor de Julio Ramón Menchaca, reparto de “dulces” a cambio del voto y difusión de mensajes de miedo en redes sociales, por lo que pidió no dejarse engañar.

En conferencia de prensa el coordinador de comunicación, atención y gestión social de la campaña, Miguel Ángel Tello Vargas relató el modo de operar de los opositores y las prácticas orquestadas, similares a las de elecciones pasadas, como llamadas a nocturnas, difusión de mensajes en Whatsapp o por el mensajero telefónico.

Indicó que desde ahora y durante los días de la veda electoral van a enviar mensajes falsos por Whatsapp y SMS donde le pedirán a la población que el día de la elección vaya a recoger una despensa a nombre de Julio Menchaca a diferentes lugares de los distintos municipios con la finalidad que la gente no vaya a votar, además que les podrían pedir a cambio sus credenciales.

“Hay que estar precavidos y saber que esas prácticas no están involucradas en nada con el movimiento que encabeza Julio Menchaca. La otra es la tradicional compra de credenciales, que la van a buscar ejecutar, tenemos buenos informes que la ciudadanía no está cediendo a esas prácticas, están dejando claro que no van a vender su voluntad por 500 o mil pesos”, expresó.