"Ni ganas me dan de rezar por gente necia": Sacerdote regaña a quienes no se quieren vacunar

La tercera ola de contagios por Covid-19 en México continúa incrementando, con ello se registran día a día miles de casos en las entidades, aunque las jornadas de vacunación han tenido que acelerar el proceso, existen muchas personas que no quieren recibir la vacuna por diversas razones.

Al respecto muchas personas se han posicionado en favor de las vacunas y han invitado a la población a recibir las dosis para evitar posibles contagios y acortar así la pandemia, que lleva poco más de 16 meses en el mundo.

Una de estas personas es el padre Noel Lozano de la Parroquia Cristo Obrero, ubicada en Santa Catarina, Nuevo León, quien afirmó que quienes no se la dosis contra el coronavirus son unos necios.

"La gente que no se está vacunando es la gente que nos está enfermando a los demás. Alguno me dirá: 'Claro que no, padre'. ¡Claro que sí! Ahorita tengo una amiga en el hospital que no se quiso vacunar y está en un hilo, entre la vida y la muerte", contó.

"Le dije a la familia: 'Voy a rezar por ella, porque soy muy amigo de ustedes'. Pero casi ni ganas me dan de rezar por gente necia que no ha querido cuidarse. ¿Por qué tenemos que estar rezando por los necios, por esos que les vale la vida de ellos y de los demás?", agregó.

Además pidió a los debotos que no acudan a la iglesia a rezar por las personas que no quieren vacunarse, pues "Por los necios, que Dios se compadezca de ellos. Hay que cuidarnos y tomarnos esto muy en serio, no es una broma. Hay gente que se está muriendo, que está muy mal, que está llenando los hospitales", lamentó.

El sacerdote Noel Lozano dijo que no se trata de vivir asustados ante la amenaza del covid-19, sino de ser prudentes al respecto, cuidándose y sobre todo, vacunándose por el bien propio y el de los demás.

Sacerdote de Monterrey, Nuevo León llama necios a los que no se quieren vacunar contra el covid-19. pic.twitter.com/xx2rFH2x30 — Lo + viral (@VideosVirales69) August 13, 2021

