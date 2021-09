Profesor carga al bebé de una alumna durante clases para que ella tome apunte

Estados Unidos.- Un profesor de la Universidad de Lincoln se ofreció a cuidar el bebé de una alumna durante las claes para que ella no tenga excusa de faltar a la escuela.

En redes sociales, el maestro Aqeel Dix se ha ganado la admiración y el respeto de los usuarios por demostrar el compromiso que tienen con sus estudiantes. Otra de sus alumnas fue quien le tomó las fotos con el bebé en brazos y las compartió en su cuenta de Instagram.

Un día, Imani Lamarry no tenía quien le cuidara a su pequeño de un años de edad, ella tenía clases con Dix pero no podía dejar a su hijo solo en casa, así que llamó al profesor para disculparse porque no podía ir a la escuela a lo que el maestro le dijo que no había problema si llegaba a clases con el bebé.

En la descripción de la publicación, Dix aseguró que siempre estará dispuesto a ayudar a sus alumnos.

Cuando mis alumnos me necesitan, ahí estoy. Siempre digo que nosotros como educadores somos más que nuestro título", se lee.

También subió un video en el que se aprecia como explica la clase mientras sostiene al menor. El niño siempre estuvo tranquilo, incluso se le veía atento a las lecciones universitarias.

Nunca permitiré que un estudiante falte a clase porque no tiene a nadie con quien dejar a sus hijos. Pondré la guardería del Dr. Dix en la parte de atrás de mi clase para que nadie vuelva a faltar. En días como este me enamoro de lo que hago"

Imani está a solo unos meses de graduarse de su carrera y aunque no ha sido nada fácil equilibrar sus tareas de mamá con sus estudios, lo está logrando y todo por maestros como este.

