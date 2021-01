De la resistencia

En estos tiempos de cambios evidentes es común encontrarse con personas que sienten una gran resistencia al cambio, es normal, después de todo muchos solo han conocido una forma de vida, desde que tienen memoria los niños van a la escuela, los adultos al trabajo, realizas compras eventos y actividades con contacto humano, y la vida tiene un aparente equilibrio cíclico, y esto les provoca una idea fantástica que un día se dará a conocer que todo regresará a la forma anterior, que la normalidad que se obtendrá a través de las vacunas permitirá retomar sus vidas desde donde las dejaron, como si solo la hubieran puesto en pausa, que todo regresará a la forma tradicional que por muchos años funcionó y la vida transcurrirá de acuerdo a lo acostumbrado.

Pero este espacio obligado es para replantearse, para prepararse, actualizarse, y moverse, para enriquecer cada parte de nuestra vida, este tiempo de silencio es para vivir la experiencia de valorar el tiempo, el amor, la vida, la salud, hace meses se nos dio la oportunidad de fortalecer y enriquecer nuestros lazos más cercanos, lamentablemente porque en varios casos era la despedida, para otros la forma de darnos cuenta que es lo que deseamos, que queremos o merecemos.

No olvidemos que una evolución no tiene retroceso, hace unos días escuche la siguiente frase: cuando la gente descubrió el auto no regreso al caballo, y así es, hemos dejado muchas cosas atrás, con el paso del tiempo aquello que muchas veces parecía indispensable, se ha olvidado, abriendo camino a nuevas formas más prácticas y funcionales.

Hoy la tecnología se ha transformado para resolver los diversos aspectos y necesidades de nuestra vida, la evolución ha sido abrupta y nos ha tomado desprevenidos en varios aspectos, aún aquellos que se mantenían actualizados se han visto rebasados en la solución de algunas de sus necesidades, hoy sabemos que todo puede resolverse de manera remota, que como sociedad de consumo, las redes que antes pretendían conectar a distancia a las personas se irán transformando en formas de ventas, pero está bien si consideramos que requerimos subsistir, y aún estamos dominados por la economía, hoy sabemos que resulta impráctico trasladarse para ciertas actividades, que la gente es más eficiente cuando no tiene la presión de los tiempos, y se desarrolla en un ambiente agradable, donde se sienta seguro al lado de sus seres queridos, que se desenvuelve la creatividad para obtener recursos, que se pueden resolver problemas con una videollamada o un correo bien redactado, estamos ahorrando papel, combustibles, tiempo y nos ponemos menos en riesgo.

Estos meses debemos capacitarnos, prepararnos para un nuevo estilo de vida, pero también seguir trabajando en nosotros en nuestras metas, replantearnos como seres humanos, nuestro objetivo, el cuidado de nuestro entorno, la evolución es evidente, nos toca a nosotros rescatar esa parte humana que permita el balance con la tecnología, debemos tener cuidado, fortalecer la esperanza, ayudar a lidiar con el dolor, amar, vivir.

