Tercer día de la Copa América

Regresábamos al campo de Aldosivi, una cancha de primera división, tal y como el equipo del mismo nombre de la Liga local; enfundados en el clásico uniforme tricolor, saltamos a la hermosa cancha de pasto natural (que parecía alfombra) con la firme intención de vengar aquella final de hace dos años en el estadio de Panamá contra este mismo equipo.

Con la baja sensible por el momento de nuestro querido Yoyas, 13 jugadores tendríamos que sacar esto adelante. Brujo saltó a la portería, Charly y Paco Martínez en la central, Catito por la lateral derecha, por la izquierda Quique Chavero, al centro Gusini y Richard, por izquierda Larry, banda derecha Germán y arriba Tomás y yo. Esperemos que Yoyas esté listo para mañana, porque lo vamos a necesitar.

La cancha era muy larga y eso hacía que tuviésemos que estar juntos para evitar recorridos tan largos, y no desgastarnos tanto. Empezamos jugando bien, pero ellos tenían muy clara su forma de jugar, que era saltar la línea, buscar al delantero, que la retenía bien y encontrar algún espacio o buscar el error con la ayuda del viento, que igual movía mucho la pelota.

Cuentan con un excelente portero, un buen central y un buen medio de contención. Las primeras las tuvieron ellos, y si no es por las excelentes intervenciones del Brujo (tanto en el primero como en el segundo tiempo), nos hubiéramos ido abajo en el marcador.

Por ahí tuvimos llegadas, no tan claras, pero que no pudimos aprovechar. Es muy importante en este tipo de partidos tener paciencia, ya que los tiempos son de 30 minutos y es trascendental el aspecto mental, para no desesperarnos.

Ya en el segundo tiempo, ingresó Sergio y Larry se fue a la delantera, y en una excelente jugada por izquierda, es Sergio el que le manda una pelota por arriba a Larry en el borde del área izquierda, quien con un soberbio control orientado la deja a su zurda dejando atrás en el mismo movimiento a su marcador, tira potente de izquierda y la pelota pega en el travesaño y pica adentro, golazo que nos daba la ventaja parcial.

De esta forma, se empezaron a abrir más espacios para nosotros. Era claro que los ticos jugaban al pelotazo y contaban con la esperanza de encontrar un gol en una táctica fija.

Poco antes de la mitad del segundo tiempo, avanzamos por el centro, Gusini conduce, me muevo a su lado derecho, la pido, la filtra, la punteo y fault al borde del área del lado derecho. Tiro libre, de perfil para un zurdo. El balón estaba a un metro del área grande, le pego de zurda solo por encima de la barrera, baja en el momento ideal y se incrusta en el ángulo inferior izquierdo del arquero, quien le había apostado al tiro al segundo palo, y solo fue espectador del 2-0 que nos daba más tranquilidad.

En ese momento, empezamos a manejar mejor el partido y tuvimos más la pelota que ellos. Faltando 10 minutos, tienen una táctica fija, del lado derecho, potente disparo de zurda de un gordo que jugaba bastante bien, rechace nuestro y contra remate de uno de los de blanco para poner el marcador 2-1, y se ponía bueno y vibrante el partido. Habría que concentrarnos más, evitar el empate y en consecuencia, los penales.

Nos tranquilizamos, le metió con todo nuestra defensa, para que pasara el momento emotivo de los ticos y faltando un minuto, se van al frente con todo, viene un rebote de nuestra zaga, sale por derecha, Germán la deja entrar bien, me muevo al espacio en media cancha por ese lado, la toca excelente, la dejo pasar, quiere cerrar el último central, la punteo antes que él, y avanzo rumbo al área grande, veo al portero, viene Larry cerrando del lado izquierdo, pase de derecha para que Larry de un toque de zurda asegure a primer palo el 3-1 y así conseguíamos el pase a semifinales.

Nosotros ya en estas instancias de vida o muerte, vemos cada partido definitorio como una final, y así tendremos que encarar la semifinal del mañana a las 15:30 contra Colombia, quien tiene su primera participación en este certamen.

Me parece que para ser su primera ocasión, llegar a semifinales ha sido un buen papel para ellos, porque hasta acá llegarán. Mañana saldremos por el triunfo para acceder a la gran final.

Venga México, vamos con todo contra esos colombianos.

Toño Aguilar – 10 -