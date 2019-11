Con un vestido color turquesa, Osvaldo celebró sus XV años; llegaron 600 personas a la fiesta

Desde pequeño, Osvaldo tenía un sueño: festejar sus XV años como lo habían hecho sus hermanas: con un vestido largo, maquillaje y una fiesta en la que no faltara el vals ni chambelanes. Este 2019 al cumplir sus 16 años y con el incondicional apoyo de su mamá y hermanos, el joven, oriundo de Cuernavaca, Morelos, pudo hacer realidad ese sueño; sin embargo, el camino para lograrlo no fue sencillo.

Contó que durante mucho tiempo se convirtió en blanco de bromas y burlas entre sus compañeros, quienes le hicieron memes y lo molestaban constantemente por manifestar su deseo de tener una fiesta de XV años tradicional.

Fue un momento muy complicado, y aunque en el momento me bajaban la autoestima, no dejé que me derrotaran”, expresó el estudiante de bachillerato.