JusticiaParaLuna la perrita que fue enterrada viva por su dueña en Baja California

Baja California.- Luego de que una perrita llamada Luna, fue enterrada vida por su dueña en Los Cabos, activistas y organizaciones a favor de los animales se han manifestado para exigir justicia.

Luna, habría sido diagnosticada con una grave enfermedad y fue el pasado 24 de diciembre cuando Edith "N" la enterró viva. El cruel acto fue compartido en redes sociales mediante un video.

Durante la Nochebuena del 2020, rescatistas lograron sacar con vida a la perrita, pero camino al veterinario perdió la vida. Anteriormente, Luna había sufrido una serie de maltratos por parte de su dueña.

“Luna sacaba la cabeza sobre la tierra para tratar de respirar. Cuando llegaron los compañeros de San José la sacaron, la llevaron al veterinario y ya no tenía nada de sangre. La familia que había maltratado a Luna estaba cenando y festejando la Nochebuena y sin ningún remordimiento. La perrita agonizaba”, dijo la activista Mónica Razo.

El pasado 5 de mayo hubo una marcha para exigir justicia por este caso de maltrato animal. En redes sociales, el activista Arturo Islas, difundió el video donde se aprecia el momento en que Luna fue enterrada.

“Compartí un video donde describe muy bien cómo una persona entierra a su perra, después de dos meses que no le dio de comer porque su veterinario le dijo que moriría el animal por un problema en el hígado. La señora no quiso atender el caso, Luna pagó las consecuencias por estar enferma por dos meses porque su dueña no le daba de comer hasta que quedara en los huesos, me quitaron el video de redes por lo impactante que está”, declaró.

TODOS SOMOS LA VOZ DE LUNA������LA PERRITA QUE FUE ENTERRADA VIVA POR UNA FUNCIONARIA EN BAJA CALIFORNIA SUR#JusticiaParaLuna #sitemetesconlosanimalestemetescontodos #Lavozdeluna pic.twitter.com/Yg5zTwf91R — Yamile Onofre (@OnofreYamile) May 5, 2021

Se abrió una carpeta de investigación en contra de Edith “N” en enero de 2021, la primera audiencia ocurrió el pasado 3 de abril y la segunda se llevará a cabo el próximo 18 de mayo.

Los hashtags #LaVozDeLuna y #JusticiaParaLuna han juntado cientos de comentarios y miles de reacciones en apoyo a Luna.



#justiciaparaluna



-

�� ��

¡JUSTICIA PARA TODOS LOS PERRITOS!

LOS PERROS NO SE MALTRATAN

LOS PERROS NO SE VIOLAN

LOS PERROS NO SE TORTURAN

Ya es hora que todo aquel que viole sus derechos pague con cárcel, que se haga justicia en BCS, México y el mundo. ���� @cmendozadavis pic.twitter.com/VSI5c0ppjP — A R C E L I A ♡ (@arceliaunzon) May 5, 2021

