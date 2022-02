Irapuato, Guanajuato.- Por el cambio de clima podrían darse enfermedades respiratorias las cuales podrían confundirse con COVID-19 por lo que se recomienda acudir al médico de inmediato y evitar automedicarse.

Jose Luis Martinez Cendejas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, comentó que ante la oleada de calor en estos días, tienen que cuidar a los niños que pueden presentar malestares estomacales por el calor.

Señaló que ante el cambio de temperatura se pueden presentar daños en las vías respiratorias, que en su momento pudieran confundirse con COVID o influenza.

Pidió a las personas acudir con un médico en caso de cualquier molestia respiratoria y no automedicarse, ya sea que tengan fiebre, dolor de cabeza, rinorrea, moco o dolor de garganta.

Lo más adecuado es ir al medico, para que sigamos un marco muy estrecho con el médico y en ese sentido poder diagnosticar de manera más adecuada, y poder prescribir el medicamento o los cuidados de cada uno de los pacientes y no relajarnos en ese sentido para evitar confundir y autodiagnosticar y no pensar que no es COVID y hagamos cadenas de contagio”, indicó.