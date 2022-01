Irapuato.- Los miembros del Ayuntamiento no tenían conocimiento del viaje que la alcaldesa, Lorena Alfaro García, el director general de Economía y Turismo, Héctor Muñoz Krieger y el director de comunicación, Gerardo Barroso, están haciendo en España para promocionar el turismo del municipio, además de opinar que hay otras prioridades.

Luis Carlo Manzano Guerrero, regidor de Morena y quien pertenece a la comisión de Desarrollo Económico, señaló no tener conocimiento del viaje.

Como Secretario de la Comisión no tenía ni la menor idea de que iban a salir (...) independientemente que no nos hayan comunicado, me parece muy imprudente, mucho muy imprudente la cuestión de salir en estos momentos, primero porque la población en estos momentos tenemos una pandemia y un virus que se está propagando de una manera muy acelerada”, dijo.