Argentina.- Un hombre identificado como Nicolás Zabala, de 24 años, fue detenido acusado del feminicidio en Argentina de la joven Oriana Giannini.

Los hechos se registraron en la región Río Cuarto, en Córdoba, después de que la madre de Oriana, de 21 años, regresara a su casa y hallara a su hija sin vida.

De acuerdo a la declaración de la madre de la víctima, Nicolás, quien era expareja de Oriana, había acudido al domicilio en donde degolló a la joven y luego la abandonó en la bañera.

"La llamé, como no me atendía, pensé que la habían robado, por cinco minutos nos lo encontramos matándola a mi hija… Por cinco minutos no llegué a tiempo para salvarla", contó Daniela, madre de Orina.

Feminicidio en Argentina: Oriana fue asesinada por su exnovio y abandonada en la bañera. Su madre (a la izquierda) vio el cuerpo de Orina. (Foto: La Nación).

Joven acusado de feminicidio en Argentina llegó a casa de amigo

El medio local La Nación Argentina detalló que al poco tiempo, Zabala fue detenido luego de ser visto huyendo de la escena cuando se descubrió el cuerpo de la joven.

Un hombre de nombre Braian, vecino de la joven, fue quien identificó al exnovio de Oriana, según él, Nicolás habría ingresado al lugar poco antes del crimen.

La declaración de Braian coincidió con lo que fue captado por cámaras de seguridad que muestran a Zabala huyendo en una motocicleta.

Zabala fue encontrado por la policía cuando intentaba esconderse en la casa de un amigo, el dueño del domicilio informó que Nicolás llegó con la camisa ensangrentada y le había pedido ropa limpia.

