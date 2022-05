Honduras.- La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se mostró este miércoles a favor de la demanda de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que Estados Unidos incluya a todos los países del continente en la próxima Cumbre de las Américas.

López Obrador dijo ayer que si Washington no invita a todos los países, no asistirá a la Cumbre de junio, algo que fue respaldado por el Presidente boliviano, Luis Arce, luego de que EU dijera que probablemente excluya a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"Si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas", escribió brevemente Castro en su cuenta de Twitter.

La Mandataria izquierdista, quien llegó al poder a inicios de este año, no dijo si valoraba no asistir a la cita, pero su postura se suma al descontento entre Gobiernos de izquierda en América Latina sobre una cumbre que no incluya a todas las naciones.

En su reunión la semana pasada con López Obrador en Tegucigalpa, Xiomara Castro dio declaraciones similares a las expuestas hoy, al decir que " en cualquier cumbre que se hable de las Américas deben participar todos los países que integramos la comunidad americana".

En una entrevista publicada este miércoles por El País, el Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que aunque aún no estaba definido quién asistiría a la reunión, Estados Unidos no planeaba invitar a países que "falten al respeto a la democracia", en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El Presidente de izquierda de Bolivia Luis Arce anunció hoy que no asistirá a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos "persiste" en su decisión de excluir a otros países.

