México.- El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) repitió por enésima vez que debido al pasado que dejó el sistema neoliberal se cometen crímenes como el de las periodistas veracruzanas.

Reiteró "como siempre" un pésame a las familias que son víctimas de la delincuencia.

"Es lamentable, nuestro abrazo, como siempre, fraterno a los familiares de las víctimas", respondió a pregunta expresa sobre el crimen de las periodistas Yessenia Mollinedo y Sheila García en Cosoleacaque, Veracruz.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

"Se está haciendo la investigación de fondo, sí estamos en eso", dijo el Presidente de México.

"Estamos trabajando todos los días. Todos los días estamos trabajando como nunca se había hecho para proteger a las mujeres y todos los ciudadanos", afirmó.

Posteriormente justificó la violencia que se vive en México debido al sistema neoliberal que dejó mucha descomposición social.

"Esta política nefasta, llamada neoliberal, que nosotros conocemos como neoporfirista, se mantuvo durante 36 años. Y no había gobierno, el gobierno estaba tomado por las bandas, ya sea por las bandas de cuello blanco o por la delincuencia organizada, así de grave era la situación, eso fue lo que nos dejaron", repitió por enésima vez el Presidente de México a más de la mitad de su sexenio ante la inseguridad diaria en el País.

Mañanera de AMLO: Afirma que no iría a Cumbre de las Américas si no invitan a todos los países

El Presidente de México afirmó que no asistiría a la Cumbre de las Américas, a realizarse en Los Ángeles, California, si no invitan a todos los países.

A pregunta expresa afirmó que sería una forma de protesta, por lo que acudiría el Canciller Marcelo Ebrard.

"Si no se invita a todos va a ir otra representación, no iría yo", afirmó.

El Presidente de México indicó que "no estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, y aunque tengamos diferencias las podemos resolver, no excluyendo a nadie. No tenemos el derecho de excluir, que nadie excluya a nadie".

López Obrador descartó que afecte la relación con Joe Biden.

"No creo, estoy hablando de que él (Biden) habla de igualdad y él ha sido siempre respetuoso. Todavía falta para la Cumbre, y podemos llegar a un acuerdo, pero sí tenemos que unirnos todos, buscar la unidad", indicó.

La Cumbre de las Américas se realizará entre el 6 y 10 de junio en Los Ángeles.

Mañanera de AMLO: Descarta rediseño aéreo 'conservadores inventan'

Tras los incidentes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se revise el rediseño aéreo en el Valle de México porque presuntamente son inventos de sus adversarios.

"No hay ningún problema de rediseño, lo inventaron los adversarios. Entonces no hay, lo sostengo catagóricamente, no hay rediseño. Esa es una maniobra de estos corruptos, que son técnicos muy echados a perder", afirmó.

El domingo pasado se dio a conocer que un controlador aéreo dio la orden a un piloto de un Aribus A320 de Volaris aterrizar a pesar de que otra aeronave de la misma compañía estaba en la misma pista.

Y el jueves pasado, la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas emitió un boletín de seguridad para advertir sobre la posibilidad de que existan incidentes en el espacio aéreo de la Ciudad de México a raíz de la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la operación del AICM.

(Con información de Reforma)

HLL