‘Azcárraga es un tipo encantador’, ‘soy americanista de toda la vida’; dice 'Burro' en Fox Sports

CDMX.- En ‘La Última Palabra’, el actor Jorge ‘Burro’ Van Rankin estuvo en la mesa, donde aseguró que Emilio Azcárraga es alguien encantador, pero el también conductor declaró que encaró al padre del empresario, Emilio Azcárraga Milmo, asegurando que él más americanista que ‘El Tigre’.

Hablando sobre su afición al América, ‘Burro’ Van Rankin contó que él es americanista de toda la vida y cuando el equipo pierde finales, no come en dos días y se molesta, dando la primera declaración sobre Emilio Azcárraga Milmo, padre de Emilio Azcárraga Jean.

Un día llegó al palco y una vez se lo dije a Emilio Azcárraga (el Tigre) y le dije: ‘No seas lambiscón, cab… a ver momento, yo soy mucho más americanista que tú’, y lo digo públicamente; soy americanista de toda la vida, de la historia; yo lloro, me enfermo”, declaró Van Rankin.

El también locutor de radio contó que antes no decía las cosas porque lo corrían de Televisa, pero ahora “le vale ma…”.

Sobre Emilio Azcárraga Jean, Jorge ‘Burro’ Van Rankin señaló que quiere muchísimo al dueño de América, pero tiene una relación lejana actualmente.

Emilio, yo lo quiero muchísimo. Es un gran amigo, alguien sencillo, noble”, declaró el ‘Burro’. “Es alguien de diez puntos, cab… Emilio Azcárraga Jean es un tipo encantador, americanista, lloramos, nos abrazamos, pero aparte es un extraordinario ser humano que conozco desde que estaba en Tijuana”, añadió el también actor.

‘Burro’ Van Rankin mencionó que Emilio Azcárraga es más fan del América que de Televisa, pero aseguró que es su percepción.

Sobre el América que más le ha gustado es el equipo que dirigía Leo Beenhakker en los años 90’s, debido a que era un equipo espectacular.

