Grupo de futbolistas de Cruz Azul quiere fuera a Caixinha, revela César Martínez

En el programa “Tr3s60” de TDN, uno de los conductores, César Martínez, aseguró que con base en fuentes internas al club, hay un grupo de jugadores de Cruz Azul que ya “pusieron pulgar abajo” a Pedro Caixinha, entrenador del equipo.

Mandando un mensaje a Caixinha, Martínez aseguró que sí se sabe lo que pasa dentro de un club, ya que “siempre se saben cosas”.

Tal vez lo sepa Pedro, tal vez no. Yo sí lo sé, me avalo en una investigación y en una fuente que no revelaré. Hay un grupo de futbolistas, que hace semanas 'te bajaron el pulgar', ya”, declaró.

Martínez agregó que este grupo de futbolistas verían “como buena noticia” la renuncia o dimisión del técnico portugués.

'Hay rompimiento en el grupo', asegura

En sus declaraciones, Martínez aseguró que Caixinha no debe voltear hacia los medios o hacia la dirigencia del equipo, sino hacia sus jugadores, porque ya no lo ven como antes.

“Futbolistas que ya no te ven con el mismo respeto, no te ven con la misma autoridad, no te ven con el mismo cariño, si lo tuvieron, con relación a algunos meses”, declaró.

César Martínez añadió que si no se sana la situación actual en el club, Cruz Azul no llegará a la liguilla y no reveló quiénes son los integrantes del grupo, porque “las fuentes son sagradas” en el periodismo.

El entrenador de Cruz Azul, Pedro Caixinha, sólo ha sumado nueve puntos en ocho partidos, ubicando al equipo en la posición 14 de la tabla. En Copa Mx, quedó eliminado del torneo.