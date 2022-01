‘Me llevo bien, ni nos vemos, le tengo aprecio’; dice Chávez Jr sobre Ovidio Guzmán

Culiacán, Sinaloa.- En un live para Instagram, Julio César Chávez Jr habló sobre varios temas, mencionando que se lleva bien con Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

En el video, Julio César Chávez respondió varias preguntas de sus seguidores y hubo una sobre Ovidio Guzmán, hijo del ‘Chapo’ Guzmán.

¿Con Ovidio? Me llevo bien con Ovidio, la verdad; ni nos vemos porque le tengo mucho aprecio y no quiero saber nada de cosas que dicen de él, no me interesan”, declaró Chávez Jr.