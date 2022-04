‘No está, porque el entrenador no lo ha elegido’, dice Martino sobre 'Chicharito'

"JAVIER HERNÁNDEZ NO ESTÁ PORQUE EL ENTRENADOR DE TURNO NO LO HA ELEGIDO EN ESTOS AÑOS"



"NO HAY NADA QUE YO TENGA QUE COMPARTIR CON LOS MEDIOS" SOBRE SU AUSENCIA #FSRadioMX | 'Tata' Martino y porqué no ha convocado a 'Chicharito' a Selección Mexicana pic.twitter.com/hqMCKAQk91