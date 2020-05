'Todo es gastar y sin ingreso': Bravos encaran difícil panorama por el covid 19

León.- Aunque el panorama sigue complicado para Bravos de León, Mauricio Martínez, presidente de la institución, prefiere enviar un mensaje de optimismo hacia los seguidores y pensar en regresar pronto al diamante en condiciones controladas.

En entrevista para Súper Deportivo, Martínez recordó que se ha mantenido atento a las instrucciones del Gobierno Federal, al igual que los 16 presidente de la Liga Mexicana de Beisbol.

“Estamos en una etapa donde todo es gastar, desembolsar, sin tener un sólo ingreso... la verdad nosotros ya quisiéramos salir al terreno de juego y que la gente nos vea, pero al final del día no hay un panorama muy claro sobre la enfermedad", comentó en una transmisión en vivo en redes sociales.

Nos dicen que llegaremos al pico más alto y la verdad siento que no hay veracidad en los datos que nos están pasando por parte de Gobierno Federal”.

La situación los ha obligado a replantear y volver a replantear: “Teníamos el Plan A, el B, el C y todos los que le siguen, pero no podemos planear nada, porque ya lo vimos con los jugadores de Santos Laguna (en la Liga MX) que resultaron contagiados".

Son noticias que nos pegan porque son deportistas y se supone que son asintomáticos, porque están fuertes y etcétera... el acercarnos a jugar es un paso que no hemos podido dar” .

Sin embargo y pese a la adversidad, aceptó no bajar los brazos y está decidido a apoyar a los que han luchado: “Lo que nos importa es que una vez que la temporada regrese, sea este año o el próximo, la gente pueda acudir al estadio y en esa parte hemos hecho el anuncio para que todas las enfermeras, doctores, que arriesgan sus vidas combatiendo esta enfermedad (covid) son a los que tenemos que ayudar”.

Además explicó será solidario, pues Bravos se ha caracterizado por sus acciones sociales.

“También habrá personas que estén desempleadas y vamos a ser empáticos con ellos. Nosotros como parte de Bravos lo que queremos es dar mensajes de esperanza, que pronto puedan ir al estadio y se olviden de todo lo que hay en el exterior”.

Recordó que los inicios de temporada para Bravos, tradicionalmente han sido duros: “Hasta parece que hay algo con este equipo, porque siempre que anuncian que vamos a arrancar contra Diablos, por alguna extraña razón no se puede iniciar. En 2016 los traje a un partido de pretemporada (antes de que existieran los Bravos) y nos cayó una granizada en la tercera entrada. Luego en 2017, los Diablos no quisieron jugar. Uno no lo puede creer”.

Mantienen el cuadro

En cuanto al equipo conformado para esta temporada, que debió haber arrancado en marzo, Martínez aclaró que mantienen el róster.

“En los últimos años han llegado jugadores de Grandes Ligas como Felix Pie, Guillermo Moscoso y lo primero que nos dicen, de hecho el primero que nos dijo fue Mitch Lively (en la primera temporada), todos coinciden en que la afición de León es muy entregada, que a pesar de que nos dan unas tundas de aquellas, la gente siempre está ahí y por ellos para esta temporada pensamos en armar un buen equipo”.