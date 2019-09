¡Una no es suficiente! Sorprende Motorola con 4 cámaras

CDMX.- Confirmado en el marco de la feria IFA 2019 en Alemania, Lenovo anunció el nuevo Motorola One Zoom, su primer smartphone con cuatro cámaras en la parte trasera.

Las cámaras del Motorola One Zoom están compuestas por un sistema con un lente principal de 48 megapixeles y f/1.7 de apertura, uno de 16 MP gran angular, uno de 8 MP para zoom 3X y uno más de 5 MP para mejorar los efectos de desenfoque en el modo retrato.

En la parte frontal, con una pantalla de 6.4 pulgadas con resolución Full HD+, el One Zoom tiene una cámara de 25 megapíxeles en un notch tipo gota en la pantalla.

¿Cuánto cuesta?

El precio del Motorola One Zoom será de 11 mil pesos, confirmó la empresa. Llegará a México a partir de hoy 7 de septiembre, sólo dos días después de su presentación oficial, y en tres colores disponibles: gris, morado y azul.

Motorola introdujo su familia One en 2018 como una gama de smartphones con Android One, la versión más pura del sistema operativo móvil de Google. En el One Zoom será la versión 9.0, con actualización a Android 10 próximamente.

Entre otras características del Motorola One Zoom de encuentra su memoria RAM de 4 GB, almacenamiento de 128 GB .