La cantante recordó su canción "La Mexicana", que escribió describiendo lo orgullosa que se siente de ser una "azteca".

“Tengo sangre ‘e tres colores. La lengua llena ‘e tus sabores: saben a tierra y mezcal. Ay, yo no te cambio ni por todo el dinero. Por ti yo me mato, y contigo me muero. Yo sé a dónde voy. Y de dónde vengo. Porque si soy alguien a TI te lo debo. Chula mexicana, qué es lo qué pasa? Te canto con guitarra o te quemo la casa?….

Te celebro humildemente con esta canción y este video (“La Mexicana”). Porque creo en ti! Con mi orgullo de ser tuya. Porque estás lleno de gente buena, diversidad y de una historia mágica”, escribió Cantú en el post.