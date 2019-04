Cumple Dragon Ball Z 30 años de aventuras

Ciudad de México.- Si alguien no se cansa de salvar a la humanidad desde hace tres décadas es "Son Gokú". El guerrero de la raza "sayaijin" -pero radicado en la Tierra- ha librado batallas contra otros extraterrestres, androides y hasta seres del otro mundo con tal de defender el lugar en el que vive y también ha competido por ser el ganador del Torneo de las Artes Marciales.

"Gokú" es el protagonista de "Dragon Ball", uno de los anime más exitosos cuya secuela, "Dragon Ball Z", cumple 30 años de su lanzamiento en Japón este viernes. Fue el 26 de abril de 1989 cuando la continuación de la vida del guerrero, ahora en su etapa adulta, llegó a la televisión. En México sería hasta 1997 que los fans podrían ver el desenlace de la historia creada por Akira Toriyama.

No sólo por la historia sino también gracias al doblaje que se realizó para Latinoamérica a mediados de los 90, bajo la dirección de Gloria Rocha, la serie llegaría para quedarse por varias generaciones, llevando a nombres como el del actor Mario Castañeda (Gokú) y René García (Vegeta) --y obviamente a sus voces-- a ser aclamadas por los seguidores.

En este sentido, para Mario Castañeda el eje central del anime es fácil de definir: es una lucha del bien contra el mal. "'Gokú' es bueno y nada más. Es el personaje más sencillo, más estereotípico, más icónico de 'Dragon Ball', pero alrededor de todo esto -en una expresión cultural que es el anime y el manga, que son violentos- viven las emociones como el honor, la amistad, el esfuerzo hasta el final, nunca bajar los brazos, no darte por vencido, defender al que no se puede defender, dar la vida por lo que vale dar la vida: por la familia, los hijos, los amigos, por la Tierra", dice el actor mexicano en entrevista.

La primera de ellas, con la llegada de los "Saiyan", y con ellos la aparición de "Vegeta", quien lleva una gran rivalidad con "Gokú", pero que con el tiempo también se convirtió en su compañero de batallas. Interpretado por el actor mexicano René García, pasó a la historia en Latinoamérica gracias a una sola expresión: "¡Insecto!".

El 'insecto' no existía en ningún lado; al principio me decían que por qué no insultaba si él era muy soberbio y yo me decía: '¿pues qué le pongo?', no podíamos poner malas palabras porque era para niños, entonces busqué algo que los rebajara como insectos, y dije: '¡Ah, pues insectos!', lo hubiera registrado y ya sería inmensamente rico; esa es la frase en español, nadie más la tiene", relata García.