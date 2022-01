Celaya.- Ante el incremento de casos de COVID-19, la mitad del personal administrativo del gobierno municipal de Celaya regresará a trabajar desde casa.

Así lo informó la oficial mayor, Erika Cruz Soria quien precisó que alrededor de 2 mil trabajadores de la administración pública municipal laboran como personal administrativo.

Estamos tomando medidas preventivas, realmente no tenemos casos excesivos en las dependencias centralizadas como descentralizadas, la verdad son muy pocos los niveles de contagio pero si queremos salvaguardar para que no se dé una situación como anteriormente que ya no se pueda actuar de manera preventiva sino de reacción”, aseguró.