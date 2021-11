México.- Aracely Arámbula por fin habló sobre un tema que ha causado polémica respecto a su relación con Luis Miguel, el padre de sus dos hijos Miguel y Daniel, y se trata del supuesto contrato de confidencialidad que le impide revelar información sobre el cantante.

En entrevista para el programa "Hoy día" de Telemundo, la actriz fue cuestionada sobre si tuvo que firmar un contrato de confidencialidad, como supuestamente mucha gente alrededor de Luis Miguel lo ha hecho.

Ese contrato no existe. Les invito a que alguien me enseñe el contrato. Yo soy una persona libre de hablar lo que yo quiera”, respondió Aracely.

En la misma entrevista, 'La Chule' también aclaró por qué no quiso que su nombre ni su historia con "El Sol" fuera abordada en "Luis Miguel, la serie", producción de Netflix.

Tomé esa decisión porque desde hace tiempo venía pidiéndole a su abogado que no sacara nuestra historia… Nuestra historia es increíblemente maravillosa, pero no la iban a contar como fue porque ellos no la vivieron”, detalló.