Boston.- Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera y José Alberto Castro, se enojó por las constantes críticas a su físico, y es que la joven no se depila las axilas y esto fue motivo de ataques.

La hija de 'La Gaviota' y el productor de televisión 'El Güero' Castro, se encuentra en cuarentena debido a que se contagió de COVID, por lo que hizo una transmisión en vivo a través de Instagram y fue ahí que comenzaron los problemas.

Fernanda Castro dio a conocer que dio positivo a COVID, por lo que se encuentra en cuarentena en su casa en Boston.

"¡Hola!, aquí para darles un informe del planeta en el que vivo, tengo Covid, me siento bien, estoy bien, estoy aburrida, así que voy a estar todo el día contestando preguntas", explicó.

Fernanda Castro informó que se encuentra en cuarentena tras contagiarse de COVID. Foto: Instagram

Estalla Fernanda Castro en transmisión en vivo

Fue durante esta sesión de preguntas y respuestas en la mencionada red social, que a la joven de 22 años le cuestionaron desde cuándo no se depilaba las axilas, y confesó que desde agosto, mientras compartió una imagen con uno de sus brazos levantados para mostrar esa parte de su cuerpo.

Esto provocó las críticas de varios, quienes la hacían señalamientos sobre la estética y opinaban que era algo antihigiénico dejarse crecer el pelo en esa zona.

Fue el momento en el que Fernanda Castro estalló y dio su opinión sobre la decisión de no depilarse.

"Ya déjenme en paz güey, fíjense en la suya", expresó Fernanda Castro.

Se me sigue haciendo muy estúpido que una mujer con pelo en la axila, como a todo el pu... mundo le crece, sea algo 'oooohhhh'", expresó.

La hija de 'La Gaviota' agregó: "Mejor fíjense en algo más, güey, hay gente más culera con las axilas depiladas".

La joven, quien vive en Boston donde estudia música, cuestionó los motivos por los que la critican.

"Pregunta seria, me dicen mucho que de estética... ¿estética? me vale madres, porque yo me veo como me sienta, bonita. Segunda, higiene, la mayoría de los hobmres en este planeta tienen pelos en la axila, no nada más en la axila, en casi todo el cuerpo... ¿por ende son sucios? ¿por ende no tienen higiene?", expresó con molestia Fernanda.

Las noticias de AM en

Síguenos