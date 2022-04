Jada Pinkett se casó 'a la fuerza' con Will Smith y lloró todo el camino al altar

México.- Tal parece que Will Smith no deja de ser noticia, y es que luego de que golpeara en el rostro al comediante Chris Rock en plena transmisión de los premios Oscar por haber hecho un chiste sobre su calvicie, no ha dejado de aparecer en los titulares de los medios.

Este comportamiento violento le ha traído al ganador del Oscar por su papel en la película King Richard (El método Williams) una ola de críticas, rechazo y problemas en su vida laboral.

Will Smith dio una cachetada a Chris Rock por decir un chiste sobre la calvicie de su esposa, Jada Pinkett. Foto: Especial

Tras el incómodo episodio ocurrido durante la pasada entrega de los premios de la Academia, el 27 de marzo de este año, Will Smith ofreció una disculpa pública a través de un comunicado posteado en sus redes sociales, en el que directamente mencionaba a Chris Rock y aceptaba que su conducta había sido inaceptable e inexcusable.

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", se leía en su mensaje.

Después se supo que la Academia ya analizaba qué sanción le impondría al conocido como 'El Príncipe del Rap', quien se adelantó y renunció a la organización.

Sin embargo, la Academia decidió vetar a Will Smith, quien durante los próximos 10 años tendrá prohibido acudir a la gala de los Premios Oscar.

Will Smith cuando su esposa le reveló que le había sido infiel con un amigo de su hijo. Foto: Especial

Alrededor de Will Smith y Jada Pinkett ha surgido infinidad de información, y se han 'desempolvado' declaraciones de la actriz que causan, por lo menos, la duda de si su relación es sana.

Hay que recordar que durante un episodio de Red Table Talk, programa que transmite Jada Pinkett a través de Facebook, aceptó en vivo y frente a Will Smith que le había sido infiel con August Alsina, un amigo de su hijo, y fue en esta misma plataforma que hizo otra declaración que hace pensar a más de uno si en verdad ama a su esposo.

Jada Pinkett también expresó hace poco que Will Smith exageró en su reacción contra Chris Rock. Foto: Instagram

Y es que en un episodio que se transmitió en 2018, Jada admite que nunca quiso casarse y que incluso lloró mientras caminaba por el pasillo hacia el altar donde lo esperaba Will, quien tenía 24 años en aquél entonces.

La actriz de Matrix recordó "llorar por el maldito pasillo" mientras se casaba con Will, admitiendo que la boda solo se llevó a cabo porque estaba embarazada.

Realmente no quería casarme… tampoco quería una boda. Estaba bajo mucha presión. Ser una joven actriz y estar embarazada. No sabía qué hacer, pero sabía que nunca quería casarme”, dijo Jada.

Will Smith, quien también participa en el video explicó esa vez: “Solo nos casamos porque Gammy (madre de Jada) estaba llorando”.