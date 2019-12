Juez le ordena a Alfredo Adame ofrecerle disculpa pública a Diana Golden

CDMX.- Un juez le ordenó al actor Alfredo Adame ofrecerle una disculpa pública a la también actriz Diana Golden, luego de que él perdió una demanda por daño moral.

Un juez sacó la resolución a favor de Diana en su demanda contra Adame por daño moral, y de este tema la actriz lo dio a conocer en el programa ‘De Primera Mano’, el cual encabeza el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

Y aprovechó para decirle a Infante que Adame intentó culparlo de varias ofensas contra ella, pero no se lo hizo saber para no meterse en más problemas.

Él a ti te echó la culpa de que tú eras el que había dicho eso, yo no te quise decir. A mi no me importa lo que hable de las demás señoras, a mi me importa que se disculpe de todas las mentiras que lleva 32 años diciendo…”, le dijo la actriz a Gustavo Adolfo.