‘No me manden dinero’: Ángela Aguilar reacciona a donativos de fans en sus en vivos

Ciudad de México.- Actualmente Ángela Aguilar cuenta con más de 8 millones de seguidores, a quienes les comparte tanto aspectos de su vida diaria como de su carrera profesional, e incluso disfruta de realizar en vivos para platicar con sus “angelitos”, como le llama a su comunidad de seguidores.

Se sabe que TikTok es una de las redes en las que la famosa está muy activa, y en la cual la siguen más de 9 millones de personas, por lo que recientemente decidió hacer su primera transmisión en vivo en mencionada aplicación, la cual no salió como lo esperaba.

Durante una transmisión de la joven sus fans empezaron a mandarle dinero. Foto: Especial.

La hija de Pepe Aguilar estaba muy feliz platicando con sus fans durante una transmisión en vivo, cuando de repente sus admiradores empezaron a mandarle donativos, por lo que la cantante vernácula reaccionó abrumada y confundida, pues ella sólo quería estar más cerca de sus fans, más no realizó la conexión para recabar más dinero del que ya se embolsa con su música y sus presentaciones en vivo.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Ante la presencia de varios cientos de fans que estaban congregados participando en el en vivo a través de TikTok, Ángela quedó sorprendida con el giro inesperado que dio su transmisión pues nadie esperaba la reacción de la joven famosa.

“Yo no quiero que me manden dinero. Quiero que tengamos un ‘live’ divertido. Por favor, no me manden dinero, no sé cómo parar esa función. ¿Qué es ese corazón? ¿Qué es eso? ¡Ya!“, dijo.

Ángela pidió a sus fans tener una transmisión divertida. Foto: Especial.

Hay que destacar que en TikTok, así cómo en otras redes sociales enfocadas en las transmisiones en vivo, se permite que los seguidores envíen dinero a los creadores de contenido para apoyarlos.

Pero tras la reacción de la nieta de la famosa Flor Silvestre, el video de su reacción se viralizó posteriormente en otras redes sociales y fue ampliamente comentado por los internautas.

ebecerril@am.com.mx