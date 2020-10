Samo, Alan y Héctor unirán sus voces en tres conciertos que ofrecerán vía streaming

México.- Escuchar a Alan y Samo en entrevista es tener la seguridad del amor que derrocharán en el concierto que tienen preparado para el 31 de octubre, 7 y 14 de noviembre junto con Héctor, vía streaming.

Estos tres cantantes, integrantes de Magneto, Camila y Mercurio, respectivamente, han decidido unir sus voces y cantar con amor y al amor.

“Independientemente de lo grandes que son Alan y Héctor (como cantantes), son dos seres humanos que la vida los acercó entes proyecto y yo agradezco mucho porque hay una energía muy bonita, muy especial que hace muy especial este proyecto”, aseguró Samuel Parra, mejor conocido como Samo, en entrevista telefónica.

El exintegrante de Camila se dijo muy honrado y agradecido por la oportunidad de poder cantar juntos y que lo hayan seleccionado para formar parte de los tres conciertos virtuales.

Alan Ibarra, integrante de Magneto, explicó que este proyecto surgió luego del concierto virtual que ofreció su agrupación hace más de dos meses.

Se acercaron a mí (los de la plataforma Widols) para decirme que querían hacer algo más y me preguntaron qué tenía planeado o pensado”, explicó.

Alan asegura que desde hace dos años lleva pensando en realizar un proyecto que podría denominarse Voces de México o Voces de América y lo propuso a Widols, “tengo la idea pero no tenía con quién compartirla”.

Yo ya tenía muchas ganas, desde la gira de Magneto y Mercurio, de hacer algo con Héctor porque cantábamos baladas juntos y la verdad lo pasabamos increíble y se me ocurrió, lo propuse y afortunadamente me dieron el ok de poder empezar a volar y ellos también”, relató Alan emocionado.