Tras años de rivalidad, Paulina Rubio le canta las Mañanitas a Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- Después de tanto pleito de juventud el cual detonó con una rivalidad por el amor de Erik Rubín, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio decidieron hacer las pases y dejar atrás viejas rencillas.

Con una amistad renovada, ambas cantantes se encuentran hoy en uno de sus mejores momentos de cercanía, pues gracias al “Perrísimas Tour 2022”, que arrancarán en este año, regresan y comparten escenario para el beneplácito de sus seguidores.

Lejos quedaron atrás tres décadas de rivalidad, prueba de ello es la linda felicitación que la “Chica Dorada” le envió a la “Reina de Corazones”, por motivo de su cumpleaños 54, a través de las historias en su cuenta de Instagram.

Con todo su estilo, es decir, con la cámara muy cerca de la cara, “La Pau” grabó un video en el que le entonó las Mañanitas y subrayó que se trataba de la primera vez que hacía algo así en honor a “La Guzmán”.

Por su parte, Alejandra celebró una vuelta más al sol rodeada de sus seres queridos y se dijo agradecida por todo lo que la vida le ha dado, a pesar de los malos momentos que ha pasado en fechas recientes por los problemas con su hija Frida Sofía.

Gracias, estoy muy feliz, llena de bendiciones. Mi mami, mi hermano, mi sobrino… mis fans me mandaron globos, pasteles, comida. Me encanta poder ver mi vida siempre llena de bendiciones, música, fans, de gente que me llena el corazón, que siempre han estado conmigo, en las buenas y en las malas”, dijo a la prensa, afuera de su casa.