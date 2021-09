Comerciantes de Celaya temen perder ganancias por falta de fiestas patrias

Celaya, Guanajuato.- Comerciantes que se han instalado en varias partes del Centro Histórico y venden productos alusivos a las fiestas patrias se verán afectados gravemente, ya que al no haber eventos, serán pocas las ventas.

Se entiende que no haya eventos este mes por la pandemia, pero como vendedores sí nos afecta mucho la decisión que tomaron, esperemos que se mejoren las ventas, pero si no hay Grito la venta bajará mucho”, comentó uno de los comerciantes.

Señaló que sus ventas han bajado desde un 50 a un 60 %, y sería el segundo año consecutivo que no hay eventos y las ventas no repuntan.

Resaltó que este problema de economía afecta a todos en general, pues la gente tampoco compra mucho y lo que más compran son las cosas más económicas.

Ahorita no compran mucho, compran las cosas más económicas, como un rehilete, una banderita chiquita, o algo, lo más económico es lo que más se mueve, las cosas más caras, poco se mueven, es raro la gente que compra algo así”, externó.

Otra comerciante resaltó que estas acciones, como el cancelar los eventos como el Grito afectará mucho, pues la mercancía se le quedará.

Está feo, ¿qué vamos a hacer con toda la mercancía? Esos días eran los buenos (15 y 16) y si no hay ventas, ¿qué lleva uno a la casa? Somos el sustento de un hogar y son días complicados, ojalá mejore porque si no, no sabemos qué vamos a hacer”, dijo el comerciante.